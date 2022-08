Dit zijn 7 van de gezelligste Brusselse terrassen

Ben je in Brussel en heb je genoeg van de stad gezien? Wil je ontsnappen aan de drukte van stoepcafés? Ben je op zoek naar een plek om te genieten van een heerlijke maaltijd of een vers gebrand koffietje? Knack Weekend tipt de fijnste Brusselse plekken om te verpozen tussen het groen.

La Laiterie

Op het terras van La Laiterie, midden van het Josaphatpark, is het heerlijk vertoeven. Het is de ideale plek om na een wandeling door het park even uit te rusten. Wie honger heeft, kan hier ook terecht voor een uitgebreide brunch, een lichte lunch of zelfs voor een volwaardig avondmaal. Voor de liefhebbers is er elk weekend muzikaal plezier te beleven met onder andere live jamsessies en jazzconcerten. Gezelligheid gegarandeerd!

Waar? Josaphatpark, Schaarbeek

Meer info: laiterie.be.

Chalet Robinson

De sprookjesachtige chalet ligt op het verborgen eilandje in het Ter Kamerenbos. Alleen al op locatie geraken, is romantisch. De enige manier om Chalet Robinson te bereiken is namelijk via een overzetbootje. Eens aangekomen waan je je in een fantasiewereld waar alles goed is. Geniet op het terras van het uitzicht over het water en het bos met een heerlijke maaltijd of deel gezellig allerlei gerechtjes met je tafelgenoten.

Waar? Ter Kamerenbos, Brussel

Meer info: chaletrobinson.be.

Bagheera

Bagheera staat intussen als gekend als één van de Brusselse hotspots dankzij de verrukkelijke menu, de cocktails en de legendarische feestjes. Vanaf nu is het ook een plek om tot rust te komen. Het gloednieuwe terras dat pal aan het Ter Kamerenbos ligt, nodigt uit tot ontspanning. Geniet er van een heerlijk kleurrijke lunch met de zon op je snoet.

Waar? Waterloosesteenweg 782, Ukkel

Meer info: bagheerarestaurant.eu.

Bagheera

La Fabrique

La Fabrique ligt in het hart van het Egmontpark en staat bekend om haar zondagse brunch. Ook wie liever gewoon een glaasje drinkt of een hapje eet, is welkom op het gezellige terras. Als het weer opeens omslaat, kan je nog steeds terecht in het prachtige pand met plafondhoge ramen en een subliem interieur.

Waar? Egmontpark, Brussel

Meer info: lafabriqueresto.be.

Argan

Deze verborgen parel ligt in het hart van het Zoniënwoud. Het terras is ontworpen in symbiose met de natuur. Dat is waar een ervaring bij Argan om draait: één worden met de omgeving. Het meubilair, de gerechten en de sfeerschepping zijn allemaal zorgvuldig uitgekozen om je helemaal tot rust te brengen.

Waar? Brusselsesteenweg 135, Terhulpen

Meer info: dolcelahulpe.com.

Alice

Alice restaurant en cocktailbar huist in een prachtig gerenoveerd herenhuis. De grote tuin is een ideale plek om af te koelen wanneer de hitte van een zomers Brussel je teveel wordt. Alice nodigt je uit voor allerlei gelegenheden, zo kan je er lunchen, dineren of gezellig aperitieven.

Waar? Louizalaan 190, Elsene

Meer info: alicerestaurant.be.

Alice

Jardin Hospice

Het Groot Hospice, gelegen in het centrum van Brussel, herbergt een oase van rust. De ingesloten tuinen staan ter beschikking van Jardin Hospice. Als uitvalsbasis restaureerde de organisatie de originele bar van het gebouw. Een ongedwongen sfeer en live muziek nodigen uit tot eindeloos ontspannen. Wie graag een hapje heeft bij zijn drankje, kan eens kijken naar de simpele – maar lekkere – kaart.

Waar? Grootgodshuisstraat 7, Brussel

Meer info: jardin.brussels.