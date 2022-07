De wonderlijkste bars ter wereld

Op reis deze zomer in Parijs, Boedapest, Milaan, Seattle of zelfs Seoul? Dan tippen wij zeven niet te missen bars waar je je dorst lest in een onwaarschijnlijk decor. Jaloerse followers gegarandeerd.

Szimpla Kert, Boedapest

Deze bar, die tien jaar geleden werd geopend in een leegstaand gebouw, is heel snel een hit geworden in Boedapest. Niet toevallig. Het was de pionier van de zogenaamde ruin bars, verlaten locaties die worden ingepalmd door café-uitbaters en nieuw leven worden ingeblazen volgens een uitgekiend concept. Het pand zelf wordt in zijn oorspronkelijke staat gelaten maar ingericht met bijeengesprokkeld meubilair, een toog, een muziekinstallatie, planten en streetartkunstwerken. Als bij toverslag komen klanten toestromen en maken van deze kraakpanden een place to be. In Boedapest vind je er ondertussen tientallen. Maar de iconische Szimpla Kert blijft de favoriet van locals van alle leeftijden. Mede dankzij de talrijke initiatieven die er worden gerealiseerd. Van theater, kunstateliers, designboetieks tot kleine biomarkten op zondagmorgen. Misschien denk je aanvankelijk: Hongaars, beetje vreemd. Niet dus.

Kazinczystraat 14, szimpla.eu

Szimpla Kert © Unsplash

Szimpla Kert © Unsplash

Lavomatic, Parijs

Op het nummer 30 van de rue René Boulanger bevindt zich, op het eerste gezicht, een wasserette zoals er wel duizend zijn in de Lichtstad. Maar waag je je even verder dan de machines, dan beland je in een achterkamer met een zalige ambiance. Net als de klandestiene bars verborgen in back shops tijdens de Drooglegging in Amerika, is deze Lavomatic _ met vergunning en de nodige licenties, no panic! _ een kleurrijke, comfortabele en prettig ingerichte bar. Alcoholische drankjes voor 9 euro, wijnen van kleine producenten voor 5,5 euro per glas, tapas om te delen vanaf 8 euro per schotel… Zelfs qua prijzen vraag je je af of dit wel Parijs is. Onlangs openden de uitbaters ook L’Epicier, een tweede speakeasy in de Marais. Naar het concept hoeft u niet te raden.

30 rue René Boulanger, lavomatic.paris

Lavomatic

Lavomatic

Unicorn, Seattle

Extravagant, onbezorgd, open van geest: dat is dé spirit in deze funky bar in het Amerikaanse Seattle. Je geniet er van ‘magische cocktails’ of kleurrijke softdrinks, van burgers met gorgonzola, een vegan chilischotel of een _ onvermijdelijke _ mac & cheese. Voor wat extra spanning zorgen de flipperkasten en andere spelautomaten, waarna je volop kan genieten van het evenement van de dag: een karaokesessie, een kabaretavond, een Drag Queen Bingo… Je beleeft er gegarandeerd een onvergetelijke tijd in een superkitscherig kleurig kermisdecor met eenhoorns en opgezette dierenkoppen aan de muren. Niet aangeraden voor wie zichzelf te ernstig neemt!

1118 E. Pike Street, unicornseattle.com

Unicorn

Unicorn

Skeleton, Gruyères

De Zwitserse surrealistische kunstenaar H.R. Giger, die acht jaar geleden overleed, liet een fascinerend œuvre na, met als bekendste creaties de monsterlijke Xenomorphen uit de filmtrilogie Alien. In 1998 opende in het kasteel Saint-Germain in de middeleeuwse stad Gruyères een museum gewijd aan deze geniale artiest, met daaraan gekoppeld een café helemaal in het teken van zijn duistere biomechanische sculpturen. Je gaat er – uiteraard – niet om relaxed te genieten van een mangosapje of suikerspin. Wel om op te gaan in een heel bijzonder decor met benige gewelven en stoelen, dat je meevoert naar de diepten van een sterrenstelsel waar niemand je nog hoort roepen, al is het van vreugde. Voor wie ervan terugkeert en meer wil van dat, is er in Zwitserland nog een tweede Giger Bar, in Coire, de geboortestad van de kunstenaar.

2 rue du Château. hrgigermuseum.com

Skeleton

Skeleton

Bar Luce, Milaan

Een roze gespikkelde tegelvloer, retro behang en lichtgroene formicatafels onder een gewelfd plafond: je herkent al snel de signatuur van filmmaker Wes Anderson die carte blanche kreeg voor de inrichting van deze somptueuze bar. De maker van The Grand Budapest Hotel kon zijn fantasie uitleven in deze ruimte die de Fondazione Prada (Stichting voor hedendaagse kunst) opende in 2015. De pastelkleuren passen perfect bij de Italiaanse popsfeer van de jaren 50 en 60 die het café uitstraalt. Je krijgt meteen zin om de toog met gebakjes te lijf te gaan en tot in de vroege uurtjes te nippen van frisse Spritz. Een jukebox zoals in de film The Life Aquatic maakt de sfeer compleet. De trap naar de toiletten leidt dan weer naar een heel ander, modieus decor.

2 Largo Isarco. fondazioneprada.org

Bar Luce

Bar Luce

Yeonnam Dong 223-14, Seoul

Slechts weinig inwoners van het Zuid-Koreaanse Seoul kennen dit café niet dat lijkt weggeplukt uit een van de webtoons (onlinestrips) waar de Koreanen zo dol op zijn. Wat deze plek zo bijzonder maakt is evident: de bar is opgevat als een tweedimensionaal stripverhaal, volledig in het wit en met zwart afgelijnde contouren, zodat je als bezoeker het gevoel krijgt deel uit maken van een cartoonesk universum. Ster van het menu is de in dit land onvermijdelijke americano – de favoriete koffie van de locals die koud wordt gedronken. Meer avontuurlijk ingestelde bezoekers kiezen voor een karamel macchiato, popcorn-ijskoffie of een caffè latte met sinaasappel, te degusteren met een klein kruidig gebakje dat mooi oogt op de foto met het tweekleurige decor op de achtergrond. Voor de volledigheid vermelden we nog dat er een bijna exacte replica van deze bar bestaat in Doha in Quatar, bekend als Ink Café.

161-10, Seongmisan-ro, Mapo-gu. koreancoffeebreak.com

Yeonnam Dong © Unsplash

Yeonnam Dong

El Bosc de les Fades, Barcelona

Van bij de inkom zorgt een waterval voor een fris briesje en geeft al een hint van de sfeer: hier primeert de natuur. Dat gevoel wordt na enkele stappen bevestigd: je wandelt binnen in een woud met gefilterd licht en wordt er verwelkomd door feeën, kabouters, magische bomen en het oehoegeroep van uilen. Een plek vol mysterie die ongetwijfeld schrijver Tolkien zou bekoord hebben. De sfeer van dit sprookjesbos is zo betoverend dat je al snel vergeet dat je je vlakbij de drukke Rambla bevindt. Specialiteit van het huis zijn de gins, om al die magische indrukken te verwerken. Maar ook de wijn- en cocktailkaart zal elke hobbit die hier langskomt kunnen verleiden.

7 passatge de la Banca. boscdelesfades.com

Bosc de les Fades