Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen.Vandaag: wat je kon in 2020, kan je vandaag ook. Trek je keuken in en maak lekkers voor de mensen in je omgeving. En doe het vooral mindful.

Tijdens de eerste lockdown sloegen Belgen massaal aan het bakken, vooral om vrijgekomen tijd te vullen. Vandaag kan je nog steeds hetzelfde doen, maar dan met een iets ander doel: om tot rust te komen. (Basisvoorwaarde om dit te laten werken, is dat je graag in de keuken staat. Krijg je de kriebels van gewichten afmeten, oventemperaturen en opkuisen? Ga dan vooral verder naar een volgende coronadiptip, zoals in beweging blijven of niet aan witte beren denken.)

Geen prestatiedrang

Eerst en vooral moet je op zoek naar een recept. Wil je graag iets nieuw uitproberen (hier gaven we enkele fijne bakrecepten) of vertrouw je liever op de vaste waarde van je grootmoeders kookschrift? Aan jou de keuze, maar zorg ervoor dat het recept dat je uitkiest je geen stress of prestatiedrang oplevert. Deze baksessie gaat om het proces en het plezier dat je eruit haalt door volledig opgeslorpt te worden. Lees het recept dus op voorhand goed door, zodat je gaandeweg niet voor verrassingen komt te staan.

Alles in huis en klaar om te beginnen? Mooi! Neem er gezellig een koffietje bij en ga aan het werk. Volg het recept, maar wees niet bang om je eigen zintuigen te vertrouwen. Voel, proef en ruik en doe gerust wat aanpassingen wanneer iets niet helemaal naar jouw smaak is. (Vergeet daarbij wel niet uit het oog, als het resultaat toch enigszins belangrijk is voor jou, dat patisserie staat of valt met de juiste verhoudingen.)

Artisanaal aan de slag

Kies er voor de sport eens voor om alle machines achterwege te laten. Gebruik dus geen mixer, maar een ouderwetse klopper. Vergeet je keukenmachine en kneed brooddeeg handmatig. Het routineus handenwerk en het contact met deeg zullen je meer voeling geven met wat je aan het doen bent, en je dus meer in het 'hier en nu' verankeren.

Je oven mag je uiteraard wel gebruiken. Kuis je keuken weer helemaal op terwijl je creatie daarin gebakken wordt en doe ook dat met volle aandacht, bijvoorbeeld door alles handmatig af te wassen in plaats van het in de vaatwasmachine te keilen. Tegen dat je gebak klaar is, is alles weer spik en span en kan je later met een propere lei herbeginnen.

Delen

Het allerlekkerste gebak wordt nog lekkerder wanneer het gedeeld wordt. Vouw dus gerust wat koekjes in een mooi papiertje en steek ze binnen bij de buren. Bak meteen twee broden en verras er een vriend mee. Of bedank de juf van kindlief met wat prachtige cupcakes, zomaar, omdat het kan. Mogelijkheden genoeg om anderen te laten delen in jouw werk, en het zal er dubbel zo goed door smaken.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

Tijdens de eerste lockdown sloegen Belgen massaal aan het bakken, vooral om vrijgekomen tijd te vullen. Vandaag kan je nog steeds hetzelfde doen, maar dan met een iets ander doel: om tot rust te komen. (Basisvoorwaarde om dit te laten werken, is dat je graag in de keuken staat. Krijg je de kriebels van gewichten afmeten, oventemperaturen en opkuisen? Ga dan vooral verder naar een volgende coronadiptip, zoals in beweging blijven of niet aan witte beren denken.)Eerst en vooral moet je op zoek naar een recept. Wil je graag iets nieuw uitproberen (hier gaven we enkele fijne bakrecepten) of vertrouw je liever op de vaste waarde van je grootmoeders kookschrift? Aan jou de keuze, maar zorg ervoor dat het recept dat je uitkiest je geen stress of prestatiedrang oplevert. Deze baksessie gaat om het proces en het plezier dat je eruit haalt door volledig opgeslorpt te worden. Lees het recept dus op voorhand goed door, zodat je gaandeweg niet voor verrassingen komt te staan. Alles in huis en klaar om te beginnen? Mooi! Neem er gezellig een koffietje bij en ga aan het werk. Volg het recept, maar wees niet bang om je eigen zintuigen te vertrouwen. Voel, proef en ruik en doe gerust wat aanpassingen wanneer iets niet helemaal naar jouw smaak is. (Vergeet daarbij wel niet uit het oog, als het resultaat toch enigszins belangrijk is voor jou, dat patisserie staat of valt met de juiste verhoudingen.)Kies er voor de sport eens voor om alle machines achterwege te laten. Gebruik dus geen mixer, maar een ouderwetse klopper. Vergeet je keukenmachine en kneed brooddeeg handmatig. Het routineus handenwerk en het contact met deeg zullen je meer voeling geven met wat je aan het doen bent, en je dus meer in het 'hier en nu' verankeren. Je oven mag je uiteraard wel gebruiken. Kuis je keuken weer helemaal op terwijl je creatie daarin gebakken wordt en doe ook dat met volle aandacht, bijvoorbeeld door alles handmatig af te wassen in plaats van het in de vaatwasmachine te keilen. Tegen dat je gebak klaar is, is alles weer spik en span en kan je later met een propere lei herbeginnen. Het allerlekkerste gebak wordt nog lekkerder wanneer het gedeeld wordt. Vouw dus gerust wat koekjes in een mooi papiertje en steek ze binnen bij de buren. Bak meteen twee broden en verras er een vriend mee. Of bedank de juf van kindlief met wat prachtige cupcakes, zomaar, omdat het kan. Mogelijkheden genoeg om anderen te laten delen in jouw werk, en het zal er dubbel zo goed door smaken.