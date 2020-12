Elke dag een nieuwe tip om je mentale weerbaarheid te verhogen. Vandaag: doorbreek je routine en zet nieuwe smaken op het menu.

Het is gemakkelijk om in je routine vast te roesten nu er buitenshuis weinig te doen is. Maar iets nieuws ontdekken kan gerust ook in de zetel of aan de keukentafel. Bestel voor je volgende maaltijd niet voor de tiende keer bij de pizzeria om de hoek, maar ga op een waar smaakavontuur.

Tijdens de lockdown schakelden veel restaurants opnieuw over op een takeaway menu. Test de vier favoriete adressen van onze redactie of geef groenten eens de hoofdrol op je bord. Echte pastaliefhebbers vinden hier zeker een smakelijk alternatief voor de wekelijkse bolognese of carbonara. Droom je niet alleen van een reis naar Italië, maar ook van Japan of Spanje? Deze wereldkeukens brengen het avontuur naar je bord.

De mogelijkheden zijn eindeloos: van topgastronomie tot troostmaaltijd en van bistroklassiekers tot grootmoederskeuken. Zoek deze week verder dan je gebruikelijke favorieten en geniet. Wat kan de dag heerlijk zijn.

Voel je dat je mentale weerbaarheid enorm gekelderd is? Dan zou het kunnen dat deze tips niet voldoende zijn voor jou. Probeer erover te praten met een vertrouwenspersoon of durf professionele hulp te overwegen. Je bent niet alleen.

