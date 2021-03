Afgelopen maanden ontpopte TikTok zich tot een waar online kookplatform. Tijd om afstand te nemen van onze ouderwetse kookboeken en een account aan te maken op de populaire video-app?

Kleine introductie voor wie het afgelopen jaar onder een steen heeft doorgebracht. TikTok is een applicatie waarmee je korte filmpjes kunt maken en delen. Aan de hand van verschillende tools kun je die filmpjes vervolgens pimpen met een filter, tekst, geluidseffecten, muziek, enzovoort. Naast hun mooiste dansjes, schoonheidstips, 'pranks' en zangtalenten delen gebruikers ook hun lekkerste recepten. En dat zijn er veel. Heel veel. Onder de noemer #FoodTikTok vind je miljoenen kookfilmpjes van mensen over heel de wereld. TikTok is in geen enkel opzicht te vergelijken met Instagram of Facebook. Op deze twee platformen kies je zelf wie je volgt en als vriend wil. Bijgevolg verschijnen er op je startpagina, ook wel feed genoemd, enkel foto's, video's en berichten van mensen die je dus kent. Op TikTok is dat net het tegenovergestelde. Hier werkt men met een For You Page (#FY) een feed met video's van mensen over heel de wereld. Het sterke algoritme van de app zorgt ervoor dat je content ziet die je leuk vindt. De filmpjes die je ziet, kunnen maximum een minuut lang zijn en dat maakt de app zeer verslavend om te blijven scrollen', vertelt Thomas Smolders, social media expert en oprichter van het creatief bureau 'Hartstikke'. De coronacrisis zorgde ervoor dat we met z'n allen meer tijd op sociale media gingen doorbrengen. Het zou zelfs de kweekvijver genoemd worden van vergeten of nieuwe hobby's. Veel mensen zijn immers beginnen koken en bakken. Ook mensen die nog nooit eerder achter het fornuis stonden. Foodaccounts op TikTok schoten als paddenstoelen uit de grond. 'Als je vroeger op je foodblog of je foodaccount op Facebook een foto wilde posten, moest je die eerst bewerken in Photoshop en daar echt wel wat werk in steken om daar een mooie foto van te maken. Toen kwam Instagram waarbij dat bewerken al in dezelfde app kon en bij TikTok geldt nu hetzelfde voor video's. Je hoeft niet veel over montage te kennen om een goede video te plaatsen, je zet er makkelijk een muziekje onder en klaar. Het is voor veel mensen op deze manier veel toegankelijker om videocontent te maken', vertelt Smolders.Om internationale gerechten te leren kennen, hoef je niet ver meer te gaan, want op een paar minuten tijd scrollen heb je al een culinaire wereldreis afgelegd. Van een klassieke Italiaanse ragù en Aziatische kimchi tot Zuid-Amerikaanse mole. Jonge televisie-kok Loïc Van Impe is laaiend enthousiast over de kookverslaving van de sociale media. 'Vroeger werd een spaghetti bolognaise al exotisch bevonden, maar als je nu aan een doorsnee millennial met een beetje culinaire kennis vraagt wat kimchi is, is de kans groot dat die dat weet. De wereld is nog nooit zo klein geweest omdat alles letterlijk binnen handbereik is. Dat is grotendeels te danken aan sociale media.'Loïc werd zelf bekend als hobbykok dankzij Facebook en Instagram. Door die platformen heeft hij van een hobby zijn werk kunnen maken. Toch is hij niet actief op TikTok. 'Ik heb in het begin wel een paar filmpjes gepost op TikTok om het platform wat uit te testen, maar het lag mij niet zo. Ik ben in het algemeen ook gewoon geen goede social mediamaker, zo vind ik mijn posts op Instagram echt slecht. Ik heb bovendien momenteel ook geen tijd om er echt moeite in te steken dus dan laat ik het liever zo. Eigenlijk is dat zeer ironisch, want ik ben van opleiding monteur en die TikTok-filmpjes op zich zijn heel kort en ritmisch met snelle cuts. Dat is eigenlijk echt de taal die mij aanspreekt. Maar ja, op een of andere manier ben ik toch nog niet verkocht. Misschien komt dat nog wel. Of ik dat viraal recept met feta en kerstomaten uit de oven al heb klaargemaakt? Absoluut niet en dat ben ik ook niet van plan. Daar vind ik echt niet veel aan.'Sinds jaar en dag kunnen foodbloggers geld verdienen met sociale media als Facebook en Instagram. Merken en bedrijven betalen hen in ruil voor een post waarin de influencer in kwestie hun product in de spotlights zet. Die grote geldstromen kent TikTok momenteel nog niet, toch is het net dat platform dat de influencers wereldwijd laat doorbreken. 'Op TikTok heeft iedereen echt even veel kans om viraal te gaan', vertelt Smolders. 'Als je een video deelt, krijgen eerst tien willekeurige personen die te zien. Interageren die mensen met die video? Dan zal TikTok je video laten zien aan honderd gebruikers. Wordt ook dat een succes? Dan krijgen duizend gebruikers die te zien en zo wordt dat steeds meer tot je op een bepaald moment dus ook echt viraal kunt gaan. Dat maakt het een heel aantrekkelijk medium', aldus Smolders. 'De wereld rondgaan met een zelfgemaakt filmpje, wie wil dat nu niet?'Als jonge Belgische hobbykok geld verdienen met je filmpjes op het platform is momenteel echter nog onzeker. 'In Amerika is daar al best veel geld mee gemoeid, maar hier in België gaat het over bescheiden bedragen. Het kan een mooi extraatje zijn en met geluk kun je er perfect iedere maand mee rondkomen, maar het is niet zo dat je binnen bent voor de rest van je leven', zegt Smolders. Ook topchefs vonden hun weg naar de social media app. Zo deelt Gordon Ramsay wekelijks recepten met zijn twintig miljoen volgers en roast hij via een videoreactie in volledige Gordon Ramsay-stijl kookfilmpjes van amateurs. 'Gigantisch grote hoeveelheden eten, spectaculair eten of voeding die er visueel aantrekkelijk uitziet.' Als je aan één van die drie factoren voldoet, kan je volgens Smolders al viraal gaan met je video. 'Vooral de verpakking van eten is de laatste jaren belangrijker geworden. Vroeger gooide je dat gewoon in de vuilbak, maar nu focussen voedselproducenten ook op een mooie verpakking. Want iets dat er mooi uitziet, zal men automatisch sneller delen en dat zorgt op zijn beurt dan weer voor meer visibiliteit en dus bekendheid.' En voor wie is dat dan weer interessant? De bedrijven. 'Je moet alleen goed weten hoe het platform werkt', vertelt Smolders. 'Vanaf dan zijn de mogelijkheden op TikTok... eindeloos'. En dat besefte ook Jonith Herman, die zopas in volle coronacrisis in Gent de krokettenbar Chapeluur opende. 'Ik heb er bewust voor gekozen om met onze zaak een TikTok-account aan te maken. Facebook is een beetje passé en vooral Instagram en TikTok domineren bij onze doelgroep. Voor we open gingen hebben we vooral renovatievideo's gepost, maar nu willen we overstappen naar trends die we zullen linken met kroketten. Zo heb je bijvoorbeeld de bekende sound 'Corvette corvette' (Een danschallenge op TikTok op het liedje Aderall van Pop Hunna (red) die we gaan namaken met 'Kroket Kroket'. We willen vooral de humoristische kant uitgaan. Alles wat hip en trending is, proberen we te koppelen aan kroketten. We zijn ook van plan om nieuwe smaken voor te stellen op TikTok en als de meerderheid positief reageert, dan zullen we die uitproberen in onze zaak.'Goed voor je portemonnee is koken met behulp van TikTok-filmpjes alleszins wel. Voor een kookboek betaal je al snel twintig euro, een account op TikTok kost je helemaal niets. 'Toch zal TikTok geen negatief effect hebben op de verkoop van kookboeken', meent Smolders. 'De filmpjes en boeken vullen elkaar heel goed aan. Neem nu Jeroen Meus bijvoorbeeld. Die heeft al jaar en dag een kookprogramma op televisie en toch bracht hij al tientallen kookboeken uit. Die boeken zijn razend populair en het ziet er niet naar uit dat dat snel zal veranderen. Bovendien koken veel mensen ook gewoon graag met een kookboek naast hen, TikTok is vooral een mooie aanvulling daarop.'De immense populariteit van kookfilmpjes is de mensen achter TikTok ook niet ontgaan. Zo lanceerden ze recent een nieuwe recepten-knop waarmee je een recept stap voor stap kan volgen. Zo blijft het niet meer alleen bij het bekijken van de watertandende filmpjes, de knop moet ervoor zorgen dat gebruikers ook zélf achter het fornuis kruipen om het gerecht na te maken. Het platform creëert zo een geëngageerd publiek en genereert meer interactie tussen maker en publiek. Twee vliegen in één klap dus. De recept-functie is momenteel nog in zijn eerste testfase bij geselecteerde food-tiktokkers om te kijken of het aanslaat. Pas later wordt nog bekend wanneer de knop voor iedereen beschikbaar zal zijn'TikTok heeft zeker al bewezen dat het hier is om te blijven', vertelt Smolders. 'Afgelopen jaar zijn er enorm veel gebruikers bijgekomen. Ongeveer drie miljoen Belgen zitten op TikTok en dat aantal zal zeker nog blijven groeien. De toekomst van TikTok ziet er zeer veelbelovend uit.'