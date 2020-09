Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van dag. Tips om de theorie in aangename praktijk om te zetten.

DOMESTIC CUISINETTEMet deze stadse annex van bakkerij Domestic kreeg Antwerpen er in één klap een bakker én ontbijt/lunchbar van gastronomisch niveau bij. In een minuscuul historisch pandje kun je voortaan je hart ophalen aan de artisanale broden en patisserie en achterin even gaan zitten voor een ontbijt of een lunch. Denk aan gepocheerde eitjes, pastramisandwiches en zoete broodjes gevuld met grijze garnalen. Het klassieke ontbijt is een gebakken spiegeleitje in een dikke zuurdesemboterham. Het ziet er prachtig uit en houdt je op de been tot de middag. Proef ook de zelfgemaakte kombucha's en limonades. Wie zin heeft in iets frivools kan op de eerste verdieping neerploffen in de roze pluche en kiezen voor een high tea. Lange Gasthuisstraat 5 2000 Antwerpen domestic-bakkerij.be Gesloten op zondag en maandag. Ontbijten vanaf 5,80 euro, high tea vanaf 34 euro. De ex-sommelière van Chambre Séparée, Taike Verdonck, heeft Kessel-Lo uitgekozen om haar eigen zaak op te starten. In het lichte hoekpandje aan de idyllische Abdij van Vlierbeek serveert Taike brunch, zelfgemaakt gebak zoals kaneelrolletjes of pasteis de nata, aperohapjes en vegan ijsjes. De drankkaart is een sommelière waardig met uitmuntende koffie van branderij Mok, zelfgemaakte gefermenteerde drankjes zoals kruidige kefir en fruitige kombucha, natuurlijke wijnen en biertjes van de buren van Brouwerij Coureur en brouwerij Antidoot. Denk voor de brunch aan stapels luchtige pannenkoeken, bananenbrood, meergranencroissants, granola met fruitcompote en als je zin hebt een glaasje bubbels.Holsbeeksesteenweg 135 3010 Leuven Instagram: @bar.blom Dinsdag en woensdag gesloten. Brunchgerechten van 7,50 tot 10 euro, sharing brunch 22,50 euro inclusief drankje. Grá is een gloednieuwe ontbijt- en lunchbar in Mechelen. Eigenaar Thomas Hunter eert zijn Ierse roots door zijn zaak te vernoemen naar het Ierse woord voor liefde. Je kunt hier de hele dag terecht voor ontbijt en lunch. Koffie komt van de hippe Andy Roasters en (alcoholvrije) biertjes van de Deense brouwer Mikkeller. De ontbijtgerechten zijn verleidelijk en verrassend: zo kun je bij Grá een breakfast burger proeven met Ierse worstjes, spek, gepekelde kool en ketchup of verloren brood met cheesecake-vulling en vers fruit. In Grá zit je bovendien in een stijlvol decor. Het ruime, lichte hoekpand is ingericht met veel planten, een fleurige terrazzotoog en blankhouten tafeltjes. Bruul 1 2800 Mechelen cafegra.be Gesloten op maandag. Ontbijtgerechten tussen 9,50 en 15 euro. Doordeweeks kun je bij Bar Copine ontbijten met een chiapudding met fruitcompote, een açai bowl met granen, een verse jus, een croissantje en een koffie. Op zondag wordt uitgepakt met een brunch (reserveren verplicht) met een uitgebreid buffet met hartige, zoete, frisse en warme gerechten. Daarbovenop worden er nog een paar brunchgerechtjes aan tafel geserveerd. Noem Bar Copine geen food bar maar een concept bar. Aan Bar Copine is namelijk ook een shop gekoppeld met naast een fijne selectie lekkers, ook interieur-, mode- en kantoorspulletjes. Markt 71 9160 Lokeren barcopine.be Elke dag open. Zondag enkel geopend voor brunch (op reservatie). Ontbijtgerechten van 2,50 tot 10 euro, brunch 25 euro. Bij Brood en Bloemen in Emblem kun je terecht voor een wild veldboeket of een gedurfde bloemencreatie, maar ook voor een brunch in het weekend. Pre-covid werd er een abondante buffettafel opgesteld, maar om hygiënische redenen krijgt iedereen nu een individueel bordje met het beste van de brunch. Je kiest voor veggie of niet en krijgt een rijkelijk gevuld bord met zelfgemaakte salades, croissants, pistolets en veel meer. Intussen is er ook een tweede vestiging van Brood en Bloemen in het centrum van Heist-op-den-Berg, waar je elke dag kunt ontbijten met verloren brood, eitjes, yoghurt en granola en ander lekkers. Je kunt in beide vestigingen ook lunchen of binnenspringen voor een koffie en natuurlijk en passant een boeket bloemen meegrissen. Liersesteenweg 78 2520 Emblem Binnenweg 1 2020 Heist-op-den-Berg broodenbloemen.com Maandag en dinsdag gesloten. Ontbijtgerechten en -formules tussen 4 en 19 euro. Een eigentijdse koffie-ontbijt-lunch-en-burgerbar waar liefde voor kwaliteit de boventoon voert. Uit de uitgebreide ontbijtkaart is het moeilijk kiezen: zelfgebakken zuurdesembrood en ovenverse pistolets, toast met bonen in tomatensaus, wentelteefjes of huisgemaakte scones met dito confituur en een dot room. Als lunch of diner zijn er de befaamde burgers en een aantal suggesties die regelmatig wisselen. Ook experimenten met de vegetarische en veganistische gerechten worden niet geschuwd. In het salon van de zaak huist een klein winkeltje waar je een hele rits kwaliteitsproducten kunt kopen zoals koffie, chocolade, pasta, rijst en olijfolie. Oude Brugsepoort 44 9800 Deinze donza.be Zondag en maandag gesloten. Ontbijtformules tussen 8 en 25 euro. Op elk uur van de dag kun je bij Boulebaar terecht voor ontbijtklassiekers als eggs benedict met een stukje zalm of een ricotta hotcake met esdoornsiroop en bessen. In pre-coronatijden trokken eigenaars Pieterjan en Joni op zondag alle brunchregisters open met een buffet waarvan je naar hartenlust mocht opscheppen. Dit hopen ze snel weer te mogen doen, wanneer de regels versoepelen. Maar dat wil niet zeggen dat je er nu niet lekker eet. Gecombineerd met hun Instagramwaardige zelfgemaakte limonades, een knalroze red velvet latte of een goed gezette koffie is dit een ideale zondagse hang-out. In de zomer kun je naargelang je zonvoorkeuren op het terras vooraan of achteraan zitten. Leopoldplein 17 3500 Hasselt boulebaar.be Gesloten op maandag en dinsdag. Ontbijtgerechten tussen 11 en 16 euro. Kafei biedt wellicht de meest verrassende, kosmopolitische brunchformule van Brussel. En dat terwijl je de onopvallende gevel van deze 'Asian Coffee Shop' zo voorbij zou lopen. De zaak wordt gerund door broers en zus Wang. De lange toonbank fungeert als open keuken en komt uit op een terras waar zwart op wit te lezen staat: We do not have wifi. Talk to each other and pretend it's 1990. Kafei pakt uit met grensoverschrijdende gerechten, zoals toast met bacon en twee eggs benedict, toast met avocado en gerookte zalm, een fluffy pannenkoek bereid zoals tiramisu (14 euro), of bingsu, een Koreaans dessert van gemalen ijs. Een speciale vermelding gaat naar de koffie en de zelfgemaakte ijsthee. Vleurgatsesteenweg 147 1050 Brussel kafei.be Gesloten op maandag. Ontbijten kan vanaf 10 euro. Zin in een 100% veganistisch ontbijt? Buddy is de place to be. Of het nu gaat om 'savoury toasts', 'sweeter toasts' of 'all day eats' (porridge, granola, bananenbrood...), alle bereidingen zijn gebaseerd op het principe van de 'nut butter', de notenboter die ter plaatse wordt gemaakt in het kleine atelier. Deze broodsmeersels op basis van hazelnoten, amandelen en pinda's worden gepresenteerd als smaakvolle proteïnebronnen. Wij deden ons te goed aan de 'health-seed', een toast die even origineel als lekker is. Het heerlijke, licht geroosterde brood is besmeerd met zelfgemaakte notenboter en bestrooid met diverse zaden: lijnzaad, pompoen, zonnebloem, hennep en sesam, en dat alles opgelicht met een puntje pittige chilivlokken. Ook de haverkoffie is zeker het proberen waard. Lakenweversstraat 10 1050 Elsene buddybuddy.bio Elke dag open. Ontbijten kan vanaf 10 euro. Frank ligt op een steenworp van de Munt en heeft met zijn mooie mezzanine en art-decoglasraam vast al heel wat foodies verleid. Logisch, als je bedenkt dat chef-kok Mathias nog in de keuken van Humus x Hortense actief is geweest. Deze architect-fotograaf was ook verantwoordelijk voor de franchise van Or in Etterbeek, wat hem meer dan geloofwaardig maakt als het om koffie gaat. Daarna bracht hij een jaar door in Australië, om uiteindelijk toch weer in Brussel aan de slag te gaan. Behalve van de uitstekende Mok-koffie kun je hier genieten van een aanlokkelijke ontbijtformule met invloeden uit de hele wereld: shakshuka zoals in Tel Aviv, eggs benedict zoals in New York, of een zelfgemaakte yoghurt opgewerkt met chocoladegranola, die trouwens ook verkrijgbaar is in een veganistische versie. En dan zwijgen we nog over de geweldige kardemom- en kaneelbroodjes. Prinsenstraat 14 1000 Brussel frank.brussels Elke dag open. Ontbijten kan vanaf 10 euro. COFFEE & MOREIedereen herinnert zich nog Friends, de serie over zes vrienden die elkaar regelmatig ontmoetten in Central Perk, hun vaste koffiebar in Greenwich Village. In Namen is er een vergelijkbare, sfeervolle plek met de naam Coffee & more, al doet het decor met de zwarte tegels ook wat aan de Parijse metro denken. Wie hier binnenstapt, voelt meteen de sfeer van een hechte vriendengroep. Kortom, het soort plek waar je vrolijke gesprekken voert bij een espresso of bij een voortreffelijke citroenijsthee als de temperaturen daarom vragen. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor de heerlijke pannenkoeken, naar keuze met ahornsiroop of een bolletje ijs. Of je trakteert jezelf en je gezelschap op typisch Amerikaanse lekkernijen als Oreo-cheesecake, brookies (brownie meets cookie) of carrot- of applecake. Rue Emile Cuvelier 21 5000 Namen Facebook: @coffeeandmorenamur Gesloten op zondag en maandag. Ontbijten kan vanaf 6 euro. Geen greintje glamour, en toch verdient dit eethuisje onze onverdeelde aandacht. Op het eerste gezicht lijkt Chez Yara een doordeweekse oosterse snackbar zoals er veel zijn. Maar het gaat hier wel om 100% huisgemaakte gerechten die met hart en ziel worden bereid. De zaak wordt gerund door een Syrische familie die ons vergast op een brunch geïnspireerd op hun land van herkomst. Op het menu staan een betoverende verse labneh, maar ook magdous, opgelegde en gevulde miniaubergines (walnoten, knoflook, Aleppopeper). Om duimen en vingers bij af te likken, en dan zwijgen we nog over het galebbrood, de olijven, roerei, halloumi en sesamcrème. Ook de service en het onthaal zijn onberispelijk. Place Saint-Michel 74 4000 Luik chez-yara.business.site Gesloten op zondag. Ontbijten kan vanaf 10 euro.