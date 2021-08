In Antwerpen vindt op 5 oktober de awardsceremonie van 'The World's 50 Best Restaurants 2021' plaats, een prestigieuze internationale gastronomische wedstrijd. In de aanloop daarvan verzorgen tien Vlaamse sterrenchefs op 1 oktober een exclusief diner voor 240 gasten in het nieuwe Botanic Sanctuary hotel.

Het diner krijgt de naam 'Flanders Finest' mee en zal volgens de initiatiefnemers voor het eerst tien Vlaamse chefs met twee of drie Michelinsterren op hun palmares verenigen. Onder meer Peter Goossens, Viki Geunes en Gert De Mangeleer bevestigden hun komst.

'De 240 gasten mogen zich verwachten aan een tiengangendiner met aangepaste topwijnen', klinkt het. 'Elke chef zal op het diner één gerecht presenteren, en gaat aan de slag met absolute topproducten zoals kaviaar, coquille, wagyu, kreeft of duif. De afwerking van de borden gebeurt in de zaal zelf, zodat de gasten de chefs aan het werk kunnen zien.' Een plaats aan tafel kost 550 euro alles inbegrepen.

Het is ook voor het eerst dat ons land gastheer speelt voor 'The World's 50 Best Restaurants'. Oorspronkelijk had dat vorig jaar al moeten gebeuren, eveneens in Antwerpen, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor.

