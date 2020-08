Wat is het toch dat meloen zo onweerstaanbaar én heerlijk te combineren maakt met zo goed als alles? Tien gerechten die verder gaan dan de intussen bekende combinatie met feta en munt.

Zacht, verkoelend, zoet, kleurrijk en zo ontzettend sappig dat je tijdens het eten door regelmatig je kin moet deppen: meloen is de zomer in vruchtvorm. We presenteren je tien gerechten waarin verschillende soorten verrassend gecombineerd worden. Smakelijk!

