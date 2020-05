Wat is jouw lievelingsseizoen? Het is een klassieke vraag om even over na te denken, omdat er voor elk antwoord wel iets te zeggen valt. Toch durven wij, nu steeds meer bloemen hun kop opsteken en we net een eerste lading radijsjes hebben geoogst uit de bak op ons terras, de lente uitroepen tot winnaar. Niet overtuigd? Laat dan dit weekmenu vol prikkelend frisse smaken voor zich spreken!