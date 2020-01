Het Antwerpse sterrenrestaurant van chef Nick Bril is lid geworden van de internationale organisatie Les Grandes Tables du Monde.

Enkel de allerbeste restaurants ter wereld schoppen het tot lidmaatschap van de van oorsprong Franse organisatie Les Grandes Tables du Monde. De vereisten zijn dan ook niet mals. Zo liet voorzitter David Sinapian het recent nog optekenen: 'Als je zin hebt om goed te eten, ga je naar een restaurant. Als je zin hebt om je te laten meevoeren door sterke emoties, ga je naar een Grande Table.'

Vandaag zijn 188 restaurants in 25 landen lid van de vereniging, en sinds kort valt daar ook The Jane onder. Nick Bril is echter niet de enige vertegenwoordiger van ons land. Hij vervoegt nu Auberge du Moulin Hideux, Bon Bon, Château du Mylord, Comme Chez Soi, Hof van Cleve, L'air du Temps, L'eau Vive, Le Chalet de la Forêt, Nuance, Sea Grill en Slagmolen.

De volledige gids met alle leden in is online te bekijken.

