The Glorious uitgeroepen tot klantvriendelijkste gastronomische restaurant

De winnaars van de Belgium Hospitality Awards zijn bekend. De organisatie probeert de horeca-industrie een hart onder de riem te steken met deze prijzen. La Terrasse du Zoute in Knokke werd verkozen tot klantvriendelijkste allround restaurant en The Glorious in Antwerpen mag met de eer gaan lopen in de categorie van klantvriendelijkste gastronomisch restaurant.

The Glorious in Antwerpen © The Glorious

De kandidaten voor de Belgium Hospitality Awards worden op verschillende punten gescreend door marketingbureaus. De bedoeling is om zowel klanten als professionals te informeren rond welke zaken het klantvriendelijkst werken, wat de kandidaten uitdaagt om het beste beentje voor te zetten. The Glorious in Antwerpen heeft niet alleen een Michelinster, maar mag zich ook het meest klantvriendelijke gastronomische restaurant van 2019 noemen. Ontdek de winnaars in de horeca-categorieën hieronder. Klantvriendelijkste Belgische allround restaurants Winnaar: La Terrasse du Zoute (Knokke)

Tweede prijs: Abtenhuis (Geraardsbergen)

Derde prijs: Restaurant Malt (Ninove) & Restaurant In Den Groenen Hond (Zottegem) Klantvriendelijkste Belgische gastronomische restaurants Winnaar: The Glorious (Antwerpen)

Tweede prijs: Restaurant Marcel (Antwerpen)

Derde prijs: Restaurant Het Pannenhuis (Massenhoven) & De Godevaart (Antwerpen) Klantvriendelijkste Belgische eethuizen/lunchrooms Winnaar: Brasserie 't Hofeind (Merksplas)

Tweede prijs: Oranjerie De Vlinder (Schoten)

Derde prijs: Bistro De Koornbloem (Langemark) & Brasserie-restaurant Ter Sneeuwpolder (Oud-Turnhout) Klantvriendelijkste Belgische brasseries/tavernes/eethuizen Winnaar: Maasbrasserie 't Tegelhuuske (Ophoven-Kinrooi)

Tweede prijs: Brasserie-feestzaal D' Achtste Zaligheid (Lille) & Bistro-resto Anso (Geraardsbergen)

Derde prijs: Bar Jardin (Zoerle-Parwijs) & De Smaak (Broechem) Klantvriendelijkste Belgische afhaal-zaken/broodjeszaken/frituren/pizzeria's Winnaar: Frituur 't Brochetje (Izegem)

Tweede prijs: De Volle Frietzak (Sint-Joris-Winge)

Derde prijs: De Bareel (Bouwel) De Kloostergang in Aarschot © GF Klantvriendelijkste Belgische drankgelegenheden/wijnbars/cocktailbars Winnaar: De Kloostergang (Aarschot)

Tweede prijs: De Koornbloem (Langemark-Poelkapelle)

Derde prijs: Bar Balthazar (Sint-Truiden) Klantvriendelijkste Belgische cateraars/traiteurs/feestlocaties Winnaar: ETM-Catering (Arendonk)

Tweede prijs: Traiteur Sigrid (Schilde)

Derde prijs: Catering Witdouck (Izegem) & Traiteur Jos De Kok (Oud-Heverlee) Kind- en fietsvriendelijkste horecazaak Winnaar: Bistro De Kalvaar (Ninove)

Tweede prijs: Brasserie 't Hofeind (Merksplas) & Bistro De Koorenbloem (Langemark)

Derde prijs: Oranjerie De Vlinder (Schoten) & B&B Riche Terre (Brugge) Horeca Ambassadeur 2019 Winnaar: Restaurant De Godevaart (Jeremie Landweer) Beste nieuwkomers Winnaar: Restaurant Marcel (Antwerpen) Tweede prijs: Abtenhuis (Geraardsbergen) & L'Hotel Lugano (Knokke) Derde prijs: Brasserie Courant d'eau (Gent) & Catering Witdouck (Izegem)