Of we nu een hittegolf ondergaan dan wel een druilerige week uitzitten, een cocktail gaat er altijd in. Wij vroegen aan vier toppers om hun favoriete recept met ons te delen. Deze week: Tess Posthumus.

Tess Posthumus viel met haar bartending skills al meerdere keren in de prijzen en wordt de beste vrouwelijke bartender ter wereld genoemd. Als ze niet in haar Amsterdamse cocktailbar The Flying Dutchman staat, dan organiseert Posthumus masterclasses of geeft ze lezingen over de drankcultuur.

'Mijn favoriete zomercocktail is de Flying Dutchmen, onze signature cocktail vernoemd naar de cocktailbar. Alle ingrediënten verwijzen naar de Nederlandse (drank)geschiedenis. Onze traditionele spirit - jenever - vormt de basis van de cocktail, de orange bitters en oranjebloesem zijn een knipoog naar ons koningshuis en voornaamste exportproduct. Fris en fleurig: de Flying Dutchman is eens een echte crowdpleaser, zeker op een warme zomerdag. Je proeft ook een verrassende kruidigheid van de siroop op basis van speculaas en Arabische gom: dat is een traditionele manier om siroop te maken.'

'Wie de Flying Dutchmen niet zelf wil klaarmaken, kan hem ook bij ons in de bar komen drinken. Een andere optie is om hem online te bestellen en thuis te laten leveren, ook in België.'

Singel 460, 1017AW Amsterdam www.flyingdutchmencocktails.shop

Flying Dutchmen Cocktail

© GF

45ml Bols Barrel Aged jenever

30ml citroensap

15ml speculaas-gumsiroop (zie onderaan voor recept)

2 scheutjes Gaz Regan's orange bitters

1 scheutje oranjebloesemwater

Gooi al de ingrediënten in een cocktailshaker vol ijs. Shake en zeef het drankje in een gekoeld coupeglas. Versier met appelsienzeste en eventueel een eetbare bloem.

Speculaas-gumsiroop

35 g Arabische gom

25 g kaneelstokjes (gebroken)

10 g kruidnagel

5 g gehakte nootmuskaat

5 g witte peper

5 g groene kardamom

5 g verse gember, gepeld en in stukjes gehakt

1000 g suiker

500 ml water

1. Mix de Arabische gom met 200 gram suiker.

2. Laat deze mengeling op een zacht vuurtje oplossen in 350 ml water. zorg ervoor dat het water niet gaat koken. Dit is je gumsiroop.

3. Zeef en laat afkoelen.

4. Toast de specerijen in een grote pan.

5. Voeg 150 ml water en 350 gram suiker toe. laat de suiker op een zacht vuurtje oplossen en zorg ervoor dat het water niet gaat koken. Dit is je specerijensiroop.

6. Voeg de twee siropen samen.

7. Warm alles opnieuw op, en voeg de laatste 450 gram suiker toe. Laat alles oplossen en afkoelen. Zeef door een fijne zeef en bewaar in een glazen fles tot maximaal drie maanden in je koelkast.

