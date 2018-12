Terugblik op 2018: 'Een deelname aan Bocuse d'Or vraagt ontzettend veel engagement'

11 en 12 juni: in Turijn koken 20 landenteams in de Europese finale van de tweejaarlijkse Bocuse d'Or, de meest prestigieuze culinaire wedstrijd ter wereld. België eindigt zesde en mag in januari 2019 naar Lyon voor de internationale finale.