Terroir: culinaire evenementen (en meer) over het beste van eigen bodem

Terroir (Frans woord te?wa?, komt van terre, aarde) Refereert aan een herkomst en heeft doorgaans betrekking op lokale voedselproducten. Het verwijst naar een kenmerkende eigenschap, die zijn oorsprong vindt in de plaatselijke grond, het land. Eatmosphere en Proef! onderzoeken het verleden, het heden en de toekomst van ons terroir.

Eatmosphere en Proef!, twee toonaangevende culinaire onderzoeksprojecten, gaan met een reeks workshops en etentjes op zoek naar de identiteit van onze Vlaamse keuken. Door interviews met producenten, chefs en (voedsel)experts, gaan ze na welke producten van oudsher groeien in Vlaanderen, in welk seizoen ze werden geoogst en hoe ze werden bereid. Zo ontdekken ze hoe telers en kwekers vandaag werken en hoe ze dat in de toekomst kunnen doen.

Om de twee maanden zullen de Steven Desair van Eatmosphere en Maxime Willems van Proef! een typisch terroirproduct in de kijker zetten. Op de agenda voor de komende tijd staan onder meer Noordzeegarnalen, eetbare bloemen, oude variëteiten appels, Menapisch varken en witloof - maar de inspiratie van de initiatiefnemers is noglang niet uitgeput. Via gesprekken met producenten en chefs, die je kan lezen in het online magazine, peilen ze naar hoe het allerbeste ingrediënt eruit ziet.

Duurzamer voedselsysteem

Terwijl ze daar toch mee bezig zijn, detecteren ze eventuele reststromen bij de producenten en vormen die om tot nieuwe producten: lokaal én anti-verspilling. Als klap op de vuurpijl wordt het resultaat van een productonderzoek om de twee maanden in een culinair evenement gegoten, gedragen door een lokale chef. Zo kookt Wouter Keersmaekers op woensdag 12 december een zevengangenmenu bij elkaar met als centrale gast oude variëteiten appels en peren. Omdat leren nu eenmaal ook lekker kan zijn.

Maxime Willems van Proef! en Steven Desair van Eatmosphere willen met dit onderzoek ons voedselsysteem duurzamer maken. 'We willen de biodiversiteit van België promoten, gekoppeld aan de variatie aan smaken en bereidingen', aldus Maxime. 'Dat zal onze culinaire identiteit versterken en het begrip voor de natuurlijke samenhang van de producten vergroten. De vraag vanuit de consument zal toenemen waardoor een duurzame productie levensvatbaarder wordt', zegt Steven.