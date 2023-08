Terrasjestijd: 10 hotspots in Luik

Het mooie weer de komende dagen vraagt om een drankje buitenshuis. Kunstzinnig, aan het water, gastronomisch of gewoon feestelijk: tien toffe terrassen die het proberen waard zijn in Luik.

Hémisphère

Fijnproevers kunnen zich nog tot 13 augustus volgend jaar aanschuiven in Hémisphère voor gastronomische gerechten en bijpassende bubbels. De omgeving is op z’n zachtst gezegd bijzonder en je wacht best niet te lang om er binnen te springen: deze plek is erg in trek.

Hémisphère, Cr du val, 4100 Seraing

UNL Club House

Dit terras is gelegen op een grasveld dat lijkt te zweven tussen het water van de Maas en de Dérivation. Dat geeft een eiland-effect, wat zowel idyllisch als eigenaardig is. In de ligstoelen kan je relaxen met een Aperol Spritz in de hand, maar het is hier wel first come first served. Op tijd komen loont dus.

NL Club House, Parc de la Boverie 4/Z, 4020 Luik

Yust

Het dakterras van het Yust-hotel is het perfecte decor voor een brede waaier van activiteiten: van cocktails tot netwerkevents en van etentjes tot yoga-initiaties. Maar ook wie gewoon even in de verte wil staren en over het leven wil contempleren zit hier goed. Je kunt je namelijk vergapen aan het indrukwekkende uitzicht op het Guillermis-station en de levendige omgeving eromheen.

Yust, Esplanade Simone Veil 2, 4000 Luik

Moment

Zonder twijfel een van de meest bruisende terrassen van Luik. De gerechten van chef Jonathan Servais zijn heerlijk ongecompliceerd, de bediening van zijn vrouw Marie Halkin is vlekkeloos. Voeg daar nog een inventieve cocktailkaart en een prachtig tuinterras aan toe en je hebt de ideale setting voor een afterwork die tot in de vroege uurtjes blijft duren.

Moment, Rue Bonne Fortune 17, 4000 Luik

La Grand Poste

La Grand Poste heeft haar food market een niveau hoger getild. Hier kun je in een gezellige guinguette-sfeer genieten van wereldse gerechten van diverse marktkraampjes, vergezeld door cocktails met of zonder alcohol, een glas wijn of een biertje. Bonus: La Grand Poste werkt vaak samen met lokale restauranthouders voor smakelijke pop-upervaringen.

La Grand Poste, Quai Sur – Meuse 19, 4000 Luik

La Petite Épicerie

Met zijn gevlochten stoelen, de geplaveide binnenplaats, romantische lichtjes en een menu dat volop inzet op heerlijke brasseriegerechten, biedt het terras van La Petite Épicerie een vleugje Parijse sfeer midden in het historische hart van Luik. Tijdens drukke momenten kan de service soms wat traag zijn, maar is dat ook niet heel erg ‘Parijs’ uiteindelijk?

La Petite Épicerie, Rue Bonne Fortune 9, 4000 Luik

Grand Maison

Het heerlijke zonovergoten terras is slechts een troef van Grand Maison: ook de smakelijke, seizoensgebonden gerechten, de mooie drankkaart en fijne ambiance zijn redenen om hier je voeten onder tafel te schuiven.

Grand Maison, Quai de la Goffe 37, 4000 Luik

Madame Bovary

Gelegen in de schaduw van het Boverie-museum, met een adembenemend uitzicht op het gelijknamige park, is dit terras de ideale plek om te genieten van een bagel, een kop koffie of een goed glas wijn. Het interieur is ontworpen door Kevin Bona.

Madame Boverie, Parc de la Boverie 3, 4000 Luik

La Brasserie C

Een van de best bewaarde geheimen van Luik. De tafels staan verspreid tussen het groen en de oude stenen, wat het terras een oase aan rust en koelte maakt. De ideale spot voor een hapje en een drankje op een warme zomerdag.

Brasserie C, Impasse des Ursulines 14/24, 4000 Luik

Apéro sur Meuse

Apéro sur Meuse is de plek bij uitstek voor zomeravonden waarop het net iets meer mag zijn. Het terras is gelegen op een aangemeerde boot, op het menu vind je een uitgebreide selectie bubbels en zeevruchten.

Apéro sur Meuse, Quai Van Beneden, 4020 Luik