We kennen wel al langer situaties waarin taart je leven kan redden, maar nu blijkt uit een onderzoek dat die dat ook doet in de auto.

Hoe dat zit? 87 procent van de Belgische autobestuurders die iVox ondervroeg zegt voorzichtiger te rijden wanneer hij of zij voedsel vervoert op de passagierszetel. Dat hoge cijfer is nogal onthutsend, zeker omdat de meeste verkeersongevallen te wijten zijn aan menselijke fouten.

Daarom lanceren Responsible Young Drivers Vlaanderen en Renault Belux nu de Safety Cake. Ook Volvo pakt volgende week uit met een Slow Down Cake. De lekkere maar fragiele strelingen voor het oog zijn speciaal ontworpen om met liefde te behandelen, net zoals je zou moeten doen met meerijdende passagiers. Want die zijn minstens even waardevol, maar helaas soms ook even kwetsbaar.

