Het ecologische festival Paradise Down by the Lake kan dan wel niet doorgaan, het park van Beervelde blijft niet geheel leeg de komende weken.

De tweede editie van festival Paradise Down by the Lake komt te vroeg op de coronakalender om door te gaan zoals gepland, maar dat weerhoudt initiatiefnemers Gilles De Decker en Dimitri Verschueren niet om toch aan het organiseren te slaan. Ze namen Syrco Bakker, de chef van Pure C in Cadzand, onder de arm en vormden hun muzikaal concept om tot een culinair gebeuren.

Van 27 mei tot 27 juni kan je van woensdag tot zondag terecht op Taste of Paradise. Het meer in het park van Beervelde drijft voor de gelegenheid vol vlotten waarop telkens vier gasten comfortabel kunnen plaatsnemen aan tafel. Bij regenweer worden de vaartuigen voorzien van een dak. Ook de keuken drijft op het water.

Restaurantbezoek overstijgen

'Met Taste of Paradise bieden we een ervaring die een normaal restaurantbezoek ver overstijgt,' aldus Gilles De Decker. 'We creëren verschillende verrassende decors die alle zintuigen zullen prikkelen, terwijl de smaakpapillen zullen worden verwend door Syrco Bakkers inmiddels befaamde culinaire hoogstandjes. Zijn kenschetsende gebruik van lokale, natuurlijke en traceerbare producten leunt sterk aan bij het DNA van de evenementen die wij organiseren en maakt van deze samenwerking een even logische als perfecte synergie.'

175 euro per persoon all-in vast viergangenmenu incl welkomstcocktail, verschillende hapjes, aangepaste wijnen en champagne tasteofparadise.be

De tweede editie van festival Paradise Down by the Lake komt te vroeg op de coronakalender om door te gaan zoals gepland, maar dat weerhoudt initiatiefnemers Gilles De Decker en Dimitri Verschueren niet om toch aan het organiseren te slaan. Ze namen Syrco Bakker, de chef van Pure C in Cadzand, onder de arm en vormden hun muzikaal concept om tot een culinair gebeuren.Van 27 mei tot 27 juni kan je van woensdag tot zondag terecht op Taste of Paradise. Het meer in het park van Beervelde drijft voor de gelegenheid vol vlotten waarop telkens vier gasten comfortabel kunnen plaatsnemen aan tafel. Bij regenweer worden de vaartuigen voorzien van een dak. Ook de keuken drijft op het water. 'Met Taste of Paradise bieden we een ervaring die een normaal restaurantbezoek ver overstijgt,' aldus Gilles De Decker. 'We creëren verschillende verrassende decors die alle zintuigen zullen prikkelen, terwijl de smaakpapillen zullen worden verwend door Syrco Bakkers inmiddels befaamde culinaire hoogstandjes. Zijn kenschetsende gebruik van lokale, natuurlijke en traceerbare producten leunt sterk aan bij het DNA van de evenementen die wij organiseren en maakt van deze samenwerking een even logische als perfecte synergie.'