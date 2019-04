Supermarkten en klanten gaan in gesprek om duurzaam winkelen gemakkelijker te maken

De actie 'Ik ben meer dan mijn kassaticket' was online al erg succesvol, nu komt daar nog eens een offline luik bij. Via verschillende ateliers gaan consumenten samen met geranten van hun supermarkt op zoek naar concrete oplossingen om duurzaam winkelen minder moeilijk te maken.

Een veel gehoord bezwaar tegen duurzaamheid in het achterhoofd houden tijdens de dagdagelijkse boodschappen, is dat het moeilijk zou zijn. Weten wat in het seizoen is, weten hoe bepaalde producten worden geproduceerd en van waar ze komen én daarbij nog eens kijken naar de prijzen: het is voor heel wat Vlamingen een te moeilijke opdracht. Dat wil 'Ik ben meer dan mijn kassaticket' veranderen.

Dat gebeurde tot nu toe door betrokken consumenten met een vraag online in contact te brengen met hun supermarkten. Op die manier konden zij uitleggen welke oplossingen ze al aanboden of konden ze geïnspireerd worden bepaalde zaken (beter) aan te pakken. Binnenkort zal eenzelfde initiatief ook offline gehouden worden, want vanaf 25 april kunnen winkelaars en geranten in debat gaan op zogenaamde Ateliers.

Hoe kan seizoensgebonden en lokaal eten de gemakkelijkste keuze worden voor jou? Dat is de centrale vraag die telkens behandeld zal worden. Eerst aan de beurt is Leuven, op donderdag 25 april. De avonden zullen telkens in goede banen geleid worden door een gerant van een buurtsupermarkt en een chefkok en een expert in gedragsverandering. Deelname is gratis.