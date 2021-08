Je hebt de kleine, groene vruchtjes misschien wel eens in de winkel zien liggen en je afgevraagd hoe ze smaken, of wat je ermee kan. Langs de buitenkant lijkt de kiwibes immers wat op een druif, maar vanbinnen vind je het typische vruchtvlees en de witte kern van een kiwi.

Lekker en gezond

De vrucht kan dan ook best worden beschreven als een hapklare mini-variant van de kiwi: je eet ze in één hap, mét huid maar zonder haar. Qua smaak en textuur zijn de bessen zacht, sappig en overwegend zoet, met een licht zurig tintje. De titel van superfruit hebben ze overigens niet gestolen. Kiwibessen bevatten zo'n 70 mg vitamine C per 100 gram. Dat is volgens 'Lekker van bij ons' alweer 87,5% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Belgisch product

De vitaminebommetjes worden van eind augustus tot eind oktober geoogst op Belgische bodem, en zijn dus niet alleen een gezonde, maar een allround bewuste, lokale keuze. Hier komt trouwens geen genetische modificatie aan te pas: de kiwibes is de vrucht van de Actinidia arguta-plant. Onze vertrouwde, 'gewone' kiwi is ook afkomstig van de Acitinidia, maar van een ander ras. Kiwibessen zijn net zoals hun harige broertje rijp om te eten als ze zacht aanvoelen, en als ze donkerder groen gekleurd zijn.

Toepassing

Kiwibessen zijn ideaal voor een snelle snack 'uit het vuistje', of als frisse toevoeging aan yoghurt, ijs, fruitsalades en andere desserten. Dankzij de zoetzuurbalans van het vruchtvlees en het licht bittere van de schil lenen ze zich zelfs goed tot hartige gerechten.

Foodblogger Karola's Kitchen ontwikkelde in samenwerking met Coöperatie Hoogstraten een recept voor gezonde havergebakjes met kiwibespralines. Lekker van bij ons opteert voor een frisse zomercocktail. Op de website van Hoogstraten vind je nog meer zoete en hartige recepten met kiwibes.

Havergebakjes © Karola's Kitchen

