Een nieuw onderzoek becijferde de gevolgen van de keuze voor drinkwater op het milieu.

Welk water kan je het best drinken als je rekening houdt met het milieu? Op die vraag formuleren onderzoekers van het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) een wel erg duidelijk antwoord: kraanwater wint op alle vlakken van flessen.

De studie, die werd gepubliceerd in Science of the Total Environment, onderzocht de impact van drie verschillende soorten drinkwater: gebotteld water, kraanwater en gefilterd kraanwater. De onderzoekers berekenden dat, als alle inwoners van Barcelona gebotteld water zouden drinken, de druk op het milieu flink de hoogte in zou gaan. De impact op ecosystemen ligt ongeveer 1.400 keer hoger in vergelijking met een scenario waarin de hele bevolking overschakelt op kraanwater, de kosten die dat veroorzaakt zijn zelfs 3.500 keer hoger.

