Als wereldwijd 10 procent van de mensen zou overschakelen van vlees op een plantaardig dieet, komt er een land zo groot als Duitsland helemaal vrij. Het effect is vergelijkbaar met 2,7 miljard bomen planten. Voorlopig nog geen hoera-sfeer, want de vleesconsumptie stijgt nog altijd.

De cijfers komen uit een studie van Blue Horizon Corporation, een speler in de zogeheten food 4.0-sector die investeringen bekijkt om de wereld in de toekomst op een duurzame manier te kunnen voeden, in samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PwC). De conclusie is dat 10 procent minder vlees eten de uitstoot van CO2 zou verminderen met 176 miljoen ton per jaar. Om zo'n uitstoot te compenseren zijn zo'n 2,7 miljard bomen nodig.

Een vegetarisch alternatief voor rundsgehakt produceren kost het milieu 15 keer minder

Verder zou de overschakeling 38 miljoen hectare land vrijmaken, een gebied groter dan Duitsland. Ook zouden de tien procent mensen die plantaardig eten op die manier jaarlijks 8,6 miljard kubieke meter water besparen, genoeg om de hele staat New York vijf jaar lang van water te voorzien.

38 procent van het land voor vee

Volgens de studie is de wereldwijde vleesconsumptie nu hoger dan ooit tevoren en verwacht wordt dat die de komende tien jaar zal blijven groeien, voornamelijk aangedreven door de vraag naar vlees in Azië.

In 2018 bedroeg de wereldwijde consumptie van vlees 327 miljoen ton en de onderzoekers schatten dat wereldwijd 380 miljoen hectare land (38 procent) van het bewoonbare land daarom wordt ingezet voor industriële veeteelt.

Impact voor milieu

Plantaardige eiwitten vereisen aanzienlijk minder water en land en produceren minder broeikasgasemissies in vergelijking met industriële veeteelt. Het rapport berekent dat de productie van plantaardige vleesvervangers 92 procent minder uitstoot oplevert dan rundvlees, 89 procent minder dan varkensvlees en 88 procent minder dan kip.

In termen van kosten voor het milieu (water, uitstoot van CO2, ontbossing) wordt dit het plaatje: de productie van een kilo rundsgehakt kost het milieu 7,26 dollar. Een vegetarisch alternatief voor rundsgehakt produceren kost 15 keer minder, namelijk 0,48 dollar per kilo. Kip kost het milieu 1,66 dollar voor een kilo in vergelijking met 0,30 dollar voor het plantaardige alternatief voor gevogelte (5,5 keer minder). Voor varkensvlees is het verschil het minst, maar volgens Blue Horizon nog steeds significant: 0,72 dollar versus 0,21 dollar voor een kilo van het plantaardige alternatief (3 keer minder).

'Deze studie geeft gedetailleerde en robuuste informatie over de werkelijke prijs van de consumptie van dierlijke eiwitten. Het onderzoek schetst ook een duidelijk beeld van de impact van onze consumptie van proteïnen op het milieu', zegt Björn Witte, ceo van Blue Horizon, in een reactie op de studie. (IPS)

