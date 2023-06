Stressvrij gasten ontvangen: praktische tips om een gezellig tuinfeest te hosten

Nee, wij willen geen gedoe als we een tuinfeest organiseren. Hier dus: een handvol praktische tips zodat je zelf ook maximaal van je feest kan genieten.

1. Houd het simpel. Kies haalbare, eenvoudige recepten en durf hapjes of dessert gewoon te kopen.

2. Wees voorbereid en kook vooraf. Als je je gerechten alleen nog op borden moet leggen, of even in de oven schuiven, heb je tijd voor je gasten en smelt je stress weg. Maak de cocktails op voorhand zodat je enkel nog de ijsblokjes hoeft toe te voegen, en maak een stoofschotel, een vis in de oven of een gebraad waar je veel mensen tegelijk mee voedt. Of maak een buffet en laat iedereen zichzelf bedienen.

3. Schakel hulp in. Geef je gasten opdrachten: de muziek kiezen, zorgen dat iedereen altijd een vol glas heeft of afruimen. Of vraag aan de gasten om zelf een schotel mee te brengen zodat je je eigen werk inperkt.

4. Relativeer. De beste maaltijden zijn die bij de mensen die we graag zien, schrijft de Palestijnse kookboekenauteur Reem Kassis in The Atlantic. “Wat we van het eten vinden, is verweven met wat we voor de gastheer en -vrouw voelen. De sociale context is veel belangrijker dan de kwaliteit van het eten. Als gastheer schenk je iemand je tijd en aandacht. Een gast komt voor jou en je generositeit, niet voor het eten.”