Bistro ZIN in Edegem tovert kwaliteitvolle gerechten op tafel in een warm en gezellig interieur.

Twee restaurants in de Antwerpse zuidrand ruilden onlangs van eigenaar. De uitbaters van Faim in Edegem vertrokken richting Kontich en namen hun intrek in restaurant Papaver. Maître Fedor van der Vliet en chef Dejan Gemoets maakten de omgekeerde beweging en toverden de zaak in Edegem om tot een stijlvolle buurtbistro, ZIN. Een opmerkelijk verhaal dat mij alvast nieuwsgierig maakte.

...

Twee restaurants in de Antwerpse zuidrand ruilden onlangs van eigenaar. De uitbaters van Faim in Edegem vertrokken richting Kontich en namen hun intrek in restaurant Papaver. Maître Fedor van der Vliet en chef Dejan Gemoets maakten de omgekeerde beweging en toverden de zaak in Edegem om tot een stijlvolle buurtbistro, ZIN. Een opmerkelijk verhaal dat mij alvast nieuwsgierig maakte. Op het mistige pleintje is het even zoeken naar de sobere façade. Dat blijkt voor de andere gasten geen probleem op deze doordeweekse avond: de zaak is goed gevuld en er hangt een gemoedelijke sfeer. ZIN biedt een beknopte kaart aan die je op twee manieren kunt benaderen. Ofwel kies je à la carte naar smaak en appetijt, ofwel stel je een menu samen van drie, vier of vijf gangen. Omdat het menu van drie gangen (50 euro per persoon) eigenlijk onze voorkeur per gerecht samenvat én betaalbaar is, is onze keuze snel gemaakt. Terwijl de niet-alcoholische gin-tonic van mijn gaste aangenaam verrast - zelden is een alcoholvrij alternatief uitgesproken en smaakvol - en mijn negroni er ook mag zijn, verschijnt alvast een amuse. Het soepje van pompoen met grijze garnaal doet prima zijn werk. De voorgerechten volgen snel en sluiten keurig aan. Een combinatie van noordzeekrab, quinoa en gele curry is mooi in evenwicht en subtiel gekruid. In het andere bordje drijven buikspek, gamba en structuren van wortel in een rijke jus van sojasaus. Veel umami en stevige smaken, maar ook hier een prima balans. Een glas droge riesling maakt de ervaring bijna perfect. De animo van de bediening is ook het vermelden waard. De vlotte stijl van de Nederlandse gastheer is misschien niet voor elke gast ideaal, maar ik vind het toch vooral een verademing. De hoofdgerechten komen net op tijd en zijn rijkelijk geproportioneerd. Niet elk stuk rundvlees vraagt een aardappelbereiding, maar stiekem zouden enkele frietjes de combinatie van bordelaisesaus, merg en gegrild vlees nog beter hebben gemaakt. De wijting in het andere bord is echt wat overgaar, maar de garnituren werken wel. De samenhang van kwaliteit, scherpe prijszetting en setting zullen van ZIN een meerwaarde voor de buurt en zelfs de regio maken.