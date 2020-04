De solidariteitsactie 'horecacomeback' heeft sinds de lancering op 3 april al meer dan 375.000 euro opgeleverd, meldt een woordvoerster van het platform. Het initiatief wil de horecasector in heel het land extra steun geven.

Sectororganisatie De Belgische Brouwers zette samen met grote frisdrankproducenten en andere bedrijven het platform horecacomeback.be op poten. Ze willen de Belgen aanzetten om de horecasector te ondersteunen nu die al weken de deuren dicht moet houden. Via het platform kan men waardebonnen kopen om te spenderen bij horecazaken, eens de maatregelen opgeheven worden.

Horecazaken die gebruik willen maken van het initiatief, kunnen zich registreren op de website. Waardebonnen tussen tien en tweehonderd euro kunnen aangekocht worden voor een specifieke zaak. Zo creëren horecaondernemers cashflow nu hun inkomsten weggevallen zijn. Het initiatief, dat de steun krijgt van de regionale horecafederaties, is geïnspireerd op een gelijkaardige actie bij de noorderburen. Daar is al meer dan een miljoen euro opgehaald.

