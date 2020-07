Het Brusselse restaurant La Villa Emily, met een Michelinster, krijgt een nieuw gezicht. Chef Jean-Marie Bucumi zet het werk van Mathieu Jacri verder.

Vanaf september zullen trouwe klanten van La Villa Emily een nieuw gezicht opmerken. Jean-Marie Bucumi, huidig chef in Bistro Racine - ook bekroond met een ster - neemt er immers het roer over van Mathieu Jacri. Die herontdekte tijdens de sluiting van de afgelopen maanden zijn eerste liefde door de leiding van de traiteurskeuken van La Villa Lorraine over te nemen.

Bucumi startte zijn carrière aan de zijde van grote chefs als Yves Mattagne (Sea Grill**) en Roland Debuyst (L'Orangerie*). Na extra ervaring opgedaan te hebben in Frankrijk komt hij terug naar België en sleept hij in 2018 met Racine een ster in de wacht.

La Villa Emily Abdijstraat 4,1000 Brussel Open van maandag tot vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uuren op zaterdag van 19.00 tot 22.00 uur. Lavillaemily.be

