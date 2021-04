Het jaar 2020 was voor de horeca op z'n minst gezegd geen topjaar. Voor sterrenzaken evenmin. Vier toprestaurants verhuisden (tijdelijk) naar een nieuwe locatie door de pandemie: 'De maatregelen gaven ons geen andere keuze.'

Zowel vorig jaar als dit jaar zorgen de coronamaatregelen voor heel wat aanpassingen. Zo mogen er minder gasten in een zaak binnen en moet ook de afstandsregel gerespecteerd worden. Sterrenrestaurants Colette, Sir Kwinten, Centpourcent en Zilte verhuisden van locatie om hun zaak draaiende te houden en zich aan te passen aan de door de overheid genomen maatregelen. Eigenaar Thijs Vervloet besliste in mei vorig jaar om zijn zaak 'Colette' te verhuizen van het Kempische Westerlo naar Averbode, net over de provinciegrens met Vlaams-Brabant. De intentie om te verhuizen was er al langer, maar de pandemie eiste een snelle beslissing. Vervloet legt uit dat het na de eerste lockdown niet haalbaar was om hun kleine restaurant te heropenen gezien de maatregelen die toen van kracht waren: 'In ons vorige pand konden we met de genomen maatregelen slechts tien couverts per avond op tafel te zetten, wat helemaal niet rendabel is. De Vijvers in Averbode was een unieke kans om uit te breiden op een unieke locatie midden in de natuur. We besloten dan ook om permanent op deze site te blijven. Op de nieuwe locatie hebben we ook een terras waar we de gasten kunnen bedienen in deze prachtige setting.'Het belangrijkste aspect bij het vinden van een nieuw pand was voor eigenaars Thijs en Lore de schaalvergroting: 'We wouden in de eerste plaats een veel grotere ruimte waar we met ronde tafels kunnen werken en waar we een uitgebreide keuken kunnen plaatsen met verschillende afdelingen. Wanneer je beperkt bent in beschikbare ruimte, dan ben je ook beperkt in je kunnen. Met de nieuwe locatie kunnen we een volledige totaalbeleving bieden', aldus Vervloet. Restaurant Colette is gesloten tot nader order, maar hun bistro De Vijvers zal wel de deuren van het terras openen op 8 mei. In juni, na de eerste lockdown, heeft eigenaar Yanick Dehandschutter besloten om het restaurant tijdelijk te verhuizen naar zijn feestzaal Krekelhof: 'De coronamaatregelen lieten in die periode niet toe dat er grote feesten georganiseerd werden, dus voor ons was het de ideale oplossing om onze gastronomische zaak daar te openen. Op deze manier konden we toch de deuren openen en de gasten comfort aanbieden door de tafels ver genoeg uit elkaar te zetten. Aan de feestzaal is er een terras, wat ook voordelen bood om mensen buiten te kunnen bedienen', vertelt Dehandschutter.Deze oplossing was volgens de eigenaars een eenmalige beslissing. Yanick: 'We hebben een hele mooie periode gehad in de feestzaal en dit was toen ook de beste oplossing, maar dit jaar gaan we dat niet doen. We hebben het restaurant in de tussentijd volledig gerenoveerd, dus wanneer we terug open mogen, zal het terug op de vertrouwde, maar vernieuwde locatie zijn.'Restaurant Sir Kwinten is gesloten tot nader order, maar hun bistro Ferment zal wel terug draaiende zijn vanaf 8 mei op het terras. Ook sterrenzaak Centpourcent besliste na de eerste lockdown om te heropenen in een ander pand. 'Het beperkt aantal zitplaatsen en het vaste personeel inzetten is niet haalbaar. Mensen verwachten dezelfde service, vandaar de beslissing om naar een groter pand te verhuizen', vertelde chef Axel Colonna Cesari aan Michelin Gids. Gezien hun restaurant toe was aan vernieuwing, kwam een tijdelijke changement de decor goed van pas.In het voorjaar zijn Axel en partner Anneleen teruggekeerd naar hun restaurant in Sint-Katelijne-Waver. De heropening van Centpourcent hangt af van de beslissingen van de overheid, maar takeaway is wel nog mogelijk. Viki Geunes van driesterrenrestaurant Zilte is wel van plan om zijn terras te openen vanaf 8 mei, vandaar de beslissing om zijn restaurant tijdelijk te relokaliseren naar het wijndomein Valke Vleug bij Puurs. 'Het terras van Zilte zelf is te klein en boven op het MAS staat er te veel wind. Daar een volledig menu serveren is onmogelijk', vertelt Geunes aan De Standaard. Met deze nieuwe locatie wil Geunes deze zomer een totaalbeleving aanbieden. De gasten krijgen tijdens het zesgangenmenu een rondleiding op de wijngaard met proeverij en kunnen de zon zien ondergaan tussen de wijnranken. Het concept kreeg de naam 'Hedonistic Memories' en opent op 8 mei.