... maar gaat niet ver weg. Chef Viki Geunes wil vooral het uitzicht van uit de in het MAS gelegen zaak veranderen.

Wie vandaag een bezoekje brengt aan 't Zilte kijkt tijdens zijn gastronomische maaltijd uit op de Schelde en de haven in het noorden van Antwerpen. Mooi, maar na bijna tien jaar bootjes staren is Viki Geunes toe aan verandering. Daarom draait hij zijn zaak nu 180° om, zodat gasten binnenkort hun ogen kunnen laten rusten op de Antwerpse skyline.

Om dat te verwezenlijken sluit 't Zilte tijdelijk de deuren in maart 2020. In april heropent het restaurant dan niet alleen met de nieuwe inkleding, maar ook met een volledig nieuw restaurantconcept. 'We lanceren volgend jaar een nieuwe vorm van beleving en hebben hiervoor een andere omgeving nodig', verduidelijkt Geunes. Ook onze gastronomie en branding krijgen een nieuw jasje in 2020. Hiermee stapt ons team en restaurant het volgende decennium in met een volledig nieuwe culinaire ervaring voor onze gasten.'