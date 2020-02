Het Brusselse gastronomisch instituut La Villa Lorraine staat voor een drastische metamorfose. Op 22 februari zal de laatste shift gedraaid worden. Voorlopig toch.

Tien jaar na overname van La Villa Lorraine, het eerste restaurant in ons land dat een Michelin-ster kreeg, kiest de familie Litvine voor een stevige modernisering. Samen met chef Yves Mattagne, die onlangs het dertigjarig bestaan van Sea Grill vierde, willen ze het restaurant ook in de toekomst geschiedenis laten schrijven.

Daartoe wacht de zaak een grondige renovatie, die enkele maanden zal duren. Op zaterdag 22 februari worden de laatste couverts opgediend. Om alvast op te warmen, zal Yves Mattagne in afwachting van de oplevering van het restaurant een pop-up zaak beginnen in hartje Brussel. Zijn Art Club zal vanaf 6 maart te vinden zijn op het Koningsplein.

In de zomer van 2020 betrekt hij vervolgens het hernieuwde La Villa Lorraine. Dat belooft een restaurant te worden met twee sferen: een loungegedeelte en een gastronomisch restaurant.

Yves Mattagne begint binnenkort aan zijn pop-up^restaurant © Jon Verhoeft

Pop-up Art Club Van dinsdag tot zaterdag, 's middags en 's avonds Museumstraat 9 - 1000 Brussel

