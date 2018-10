Sterrenrestaurant Jardin in Knokke ondergaat metamorfose

Begin 2019 wordt restaurant Jardin in Knokke herdoopt tot Tablàvins. Aan het hoofd daarvan komen Geoffrey Adam en Pamela Dewitte te staan. Adam werkte al zestien jaar als sommelier in Jardin en maakte afgelopen zomer kenbaar bij de huidige eigenaars dat hij en zijn vrouw graag een eigen zaak zouden beginnen. Daarop besloten chef Christophe Van den Berghe en gastvrouw Evy Robbyns hun zaak over te dragen.

Meer nadruk op wijn

Wat alvast niet zal veranderen onder de nieuwe eigenaars, is het keukenteam. 'Culinair gesproken gaan we niet veel veranderen,' aldus Adam, 'maar wel voor continuïteit zorgen. We willen nog meer het accent leggen op het wijngebeuren, vandaar ook de naamsverandering naar Tablàvins.' De nieuwe eigenaars plannen een wijnbar met hoge stoelen in het restaurant en zullen gasten de mogelijkheid bieden te kiezen voor één gerecht met een bijpassend glas wijn. 'Ik heb dankzij Evy en Christophe met de jaren een zeer uitgebreide wijnkelder kunnen opbouwen en het is de bedoeling om de gasten bij al dat lekkers nog beter te betrekken.'

De vorige eigenaars, Christophe Van den Berghe en Evy Robbyns, blijven actief in hun brasserie Café de Paris, ook in Knokke.