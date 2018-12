Sterrenchef Roger van Damme neemt iconische Désirée de Lille over

Vanaf 2019 krijgt Désirée de Lille een nieuw creatief brein achter het roer. Roger van Damme zal dan het bekende walhalla van de wafels, pannenkoeken en smoutebollen overnemen. De zaak wordt herdoopt tot 'Désirée' en krijgt een typische van Damme-signatuur.

Op njam.be stelt van Damme dat hij er al lang van droomde opnieuw een tearoom te openen. 'Ik heb altijd enorm veel respect gehad voor het befaamde Désirée de Lille. We zullen dan ook de rijke geschiedenis van deze iconische zaak in Antwerpen in ere houden maar tegelijkertijd een totaal vernieuwd concept neerzetten.'

De sterrenchef zweert trouw bij de klassiekers die er nu al worden geserveerd, maar zal er ook meer plaats maken voor het verfijndere werk. Ook een take-away staat op het programma.