Sterrenchef Maxime Collard bouwt een klein culinair imperium uit in de Ardennen

Van onbekende souschef in Vlaanderen tot eigenaar van een klein culinair imperium in de Ardennen, onlangs bekroond met twee sterren: dit is het opmerkelijke verhaal van Maxime Collard, nog altijd maar 35. Wij trokken naar la Wallonie profonde.

Maxime Collard: 'We hadden die tweede ster niet verwacht.' © Hannes Vandenbroucke