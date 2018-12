Stem nu voor Belgische Vegan Awards 2018

Veganisme vindt steeds meer zijn weg naar de mainstream manier van leven en dat is ook te merken in de supermarkt of op platformen om eten te bestellen. Al die initiatieven verdienen hun moment in de schijnwerpers volgens BE Vegan. Daarom organiseert de verenging al enkele jaren de Vegan Awards. Verdeeld over negen categorieën - gaande van beste product tot beste keten.

Dit jaar konden kiezers voor het eerst zelf bepalen wie de genomineerden zouden worden in elke categorie. Meer dan 2.000 mensen deden dat ook, en dat leverde nominaties op voor onder andere vegan ijs, de Beyond Burger van Greenway en restaurant Le Botaniste.

De stemming begint op maandag 17 december en sluit af op woensdag 26 december. Stemmen en alle genomineerden bekijken in alle categorieën kan hier.