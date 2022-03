Ter gelegenheid van World Water Day 2022 spoort Dopper mensen aan om hun kraan beschikbaar te stellen. Als je je eigen drinkfles kunt hervullen hoef je immers geen plastic waterflesje te kopen.

Hoewel het kraantjeswater in ons land perfect drinkbaar is en wegwerpflesjes dus niet nodig zijn, wordt er jaarlijks tussen de 30.000 en 100.000 ton plastic afgevoerd naar de zee. Op Wereldwaterdag moedigt Dopper daarom mensen aan om voor een herbruikbare waterfles te kiezen.

Elke minuut belandt een vrachtwagen vol plasticafval in onze oceanen. In diezelfde minuut worden wereldwijd één miljoen plastic wegwerpflesjes gekocht. Ook door mensen die wel een herbruikbare fles bij zich hebben, maar hem nergens kunnen vullen. De 'Mijn kraan is jouw kraan'-actie wil een oplossing bieden voor deze dorstige passanten met een lege fles. Door een campagneposter aan je raam te hangen maak je kenbaar dat mensen hun fles aan jouw kraantje mogen vullen.

Laat de poster zo lang mogelijk hangen, zodat het op lange termijn een alternatief kan zijn voor plastic flesjes met water. Je kunt de poster gratis bestellen of downloaden en zelf printen.

