Meer dan de helft van de gemeenten in Vlaanderen wil in 2020 meer inzetten op een lokaal voedselbeleid. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Concreet willen de lokale besturen de tussenstappen tussen productie en consumptie verminderen, gezonde voeding promoten en voedselverlies vermijden.

Korte keten stimuleren

De afstand tussen producent en consument verkleinen - of 'korte ketens' creëren - zou voor zowel de boer als de klant voordelig zijn, klinkt het bij de VVSG. De boer ontvangt zo een eerlijke prijs voor zijn producten en de consument kent de afkomst ervan. Boeren kunnen hun producten nu ook zelf al aan de man brengen, maar het helpt als de gemeente mee ondersteunt, zegt Wim Dries, de voorzitter van de VVSG. Zo kunnen lokale besturen bijvoorbeeld grond ter beschikking stellen van boeren, boerenmarkten organiseren of met handelaars afspreken dat ze ook lokale producten aanbieden, klinkt het.

Gezonde maaltijden

De VVSG hoopt dat lokale besturen ook nog meer aandacht zullen besteden aan de maaltijden in bijvoorbeeld scholen, woonzorgcentra en ziekenhuizen. 'Door aanbestedingen uit te schrijven volgens de principes van lokale voedselaanpak, maken we een grote sprong voorwaarts', zegt Dries. De vereniging wil de lokale besturen alvast blijven ondersteunen in de uitbouw van het beleid, en diende al een nieuwe financieringsaanvraag in bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Intussen loopt in België voor het eerst ook het initiatief 'Februari Zonder Supermarkt'. Het Zwitserse ecologische collectief En Vert et Contre Tout, dat meer dan veertigduizend volgers telt, lanceerde de uitdaging enkele jaren geleden al in Zwitserland en het initiatief is nu ook overgewaaid naar ons land. De uitdaging bestaat erin een maand lang geen boodschappen in de supermarkt te gaan doen, maar wel bij lokale handelaars.

