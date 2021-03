Dieter Temmerman en Thieu van de Watering wilden met Matteo Food de beste groenten en fruit leveren aan horecazaken. Na maanden van voorbereiding waren ze klaar om te knallen en toen... ging de horeca dicht. Dieter vertelt hun verhaal.

'Ik werkte tot voor kort voor Five Guys en was daar nauw betrokken bij de aankoop van alle groenten en fruit in Europa. Ik werkte al jaren aan een hoog tempo, klopte veel uren en miste veel momenten met mijn familie en vrienden. Ik speelde al langer met het idee om zelfstandige te worden, om meer mijn eigen planning te kunnen maken. Zeker de eerste lockdown zette aan tot nadenken. En dan leerden Thieu en ik elkaar kennen via onze vrouwen. Hij werkt al van jongs af aan in de loods van zijn familie, die groenten en fruit importeert en exporteert. Het was augustus toen we begonnen met praten over een leveranciersbedrijf voor horeca. In september zetten we onze handtekening onder enkele documenten en in oktober zijn we gestart met Matteo Food. Dat was een sprong in het duister en iedereen verklaarde ons gek, gezien de fragiele gezondheidstoestand toen. Maar we waren alletwee zo overtuigd van onze zaak dat de twijfels ons niet raakten. We blijken een prima match: Thieu is erg goed in inkopen en cijfers en ik ben heel sociaal, waardoor ik alles op mij neem wat met de klanten te maken heeft.''We waren twee weken bezig toen de tweede lockdown begon. Het was een vrijdagavond en ik zat op café toen ik hoorde van de beslissing dat de horeca werd gesloten. Wij zaten in zak en as. Alle klanten die we tot dan toe verzameld hadden, moesten stoppen en we konden geen nieuwe bezoeken meer inplannen. Heel snel kwam dan het idee om ook in te spelen op het bezorgen van boxen met fruit en groenten aan huis. Dat ging vanaf de eerste week als een trein: we verkochten al meteen vijftig à zestig boxen per week. In het begin vonden we een camionette kopen riskant en deden we alle leveringen gewoon met onze auto. Ook die vijftig boxen per week, stel je voor. Dat gaf zo'n logistieke problemen dat we onze kennissen toen ook moesten inschakelen om mee rond te rijden met hun auto's. Al snel kochten we toch een bestelwagen. Enkele weken geleden is daar de tweede grote investering gekomen: we beginnen met het bouwen van een koelcel. De grote vraag toen we begonnen, was: staan horecabedrijven te wachten op een nieuwe leverancier? Het antwoord bleek positief voor ons, want in de twee weken voor de tweede lockdown gingen we bij heel wat zaken langs en we hadden enkele akkoorden op zak. We zijn daar helaas nog niet kunnen beginnen leveren, maar dat komt nog wel. Via de contacten die ik onderhoud via mail, leer ik dat ze allemaal uitkijken naar het moment dat we onze samenwerking kunnen beginnen.Ik denk dan ook dat we een verschil maken met onze manier van werken. Zo bestaat veertig procent van ons aanbod uit groente en fruit dat geweigerd wordt door de supermarkten, omdat ze scheef of 'lelijk' zijn. Een paprika met wat gekkere kleur raakt in de winkel misschien niet zo snel verkocht, maar in de horeca wordt dat toch verwerkt en maakt het dus niet zoveel uit. Door dat aanbod kunnen wij aan veel scherpere prijzen leveren dan onze concullega's. Dat no waste-verhaal trekken we door in onze hele werking. Overschotten van de horeca steken we in de boxen die we aan huis leveren of bieden we aan via Too Good To Go. Wij hebben geen stock.' 'Daarnaast zetten we ook heel erg in op klantgericht werken. Als zij nu bijvoorbeeld om tien uur 's avonds nog bellen, zijn we bereikbaar en proberen we te regelen wat ze vragen. Die flexibiliteit is heel belangrijk voor ons.Zo ben ik er erg trots op dat we als eerste echt grote naam Charlie's hebben kunnen binnenhalen als klant. Dat is een goed draaiende zaak, ook in coronatijden, en het zou voor ons een test worden om te zien of we het zouden kunnen bolwerken. Ik ben heel dankbaar dat we die kans gekregen hebben, en vandaag zien we: het gaat goed. We zijn vertrokken. Ondertussen zijn er tal van leuke zaken bijgekomen, stuk voor stuk leuke adresjes om te gaan eten. Het gaat dus al goed nu, maar ik denk dat de heropening van de horeca onze echte boom zal betekenen. Wanneer alle restaurants en cafés terug operatief worden, zullen we aan bijna dertig zaken zitten waaraan we leveren. Dat zal Matteo Food in een stroomversnelling brengen, en waarschijnlijk een derde medewerker met zich meebrengen. Op dit moment verzorg ik immers nog alle leveringen, maar dat zal dan niet houdbaar blijven. Nog iets wat zal veranderen na de opheffing van de lockdown, zijn onze boxen aan huis. Ik vind die heel leuk en we gaan het ook blijven doen, maar het is wel de bedoeling dat de focus weer meer op de horeca zal komen te liggen.Momenteel gaat het goed. Het is nog altijd hout vasthouden en we mogen zeker niet verslappen, maar ik denk wel dat we zelfzeker mogen zijn over onze toekomst.'www.matteofood.be