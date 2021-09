Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: wijnen van grenache.

Wildseizoen

Nu het wildseizoen aanbreekt, is het tijd voor wijnen die goed bij wild passen. Vaak wordt dan gedacht aan bordeaux en bourgogne, maar wijnen van grenache passen er minstens even goed bij omdat zij, net als wild, kracht en intense smaak koppelen aan verfijning. Grenache is een zuidelijke druif die veel zon capteert, waardoor de wijnen ook geschikt zijn voor wildgerechten met fruit als garnituur. Het alcoholgehalte in wijnen van grenache kan makkelijk 15% bereiken. Vandaar dat sommige wijnmakers deze druiven vroeger plukken en op koelere plekken aanplanten waar ze minder suiker aanmaken, of ze mengen met druiven die de alcohol doen verminderen. Opmerkelijk is wel dat, hoe hoog de alcohol ook klimt, een wijn van grenache nooit zwaar overkomt. Grenache is het best gekend als druif van de wijnen van Châteauneuf-du-Pape. Maar die zijn zeer duur geworden. Daarom zochten wij naar even goede maar goedkopere wijnen van grenache: uit de zuidelijke Côtes du Rhône, maar ook nog zuidelijker uit Spanje, waar ze garnacha wordt genoemd. Alles wijst er trouwens op dat ze oorspronkelijk afkomstig is uit Spanje. Vandaar dat je daar nog veel oude wijnstokken van garnacha vindt, die zeer intens smakende wijnen opleveren. Grenache kent ook een variant voor witte wijnen: grenache blanc. Wij hebben ons echter beperkt tot die voor rode wijnen, ook wel grenache noir genoemd (garnacha tinta in Spanje).