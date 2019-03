Stage bij een sterrenchef: Gust Vanderwaeren draaide vier maanden mee bij Massimo Bottura

De jonge Leuvense chef Gust Vanderwaeren liep vier maanden stage in 's werelds beste restaurant, Osteria Francescana van Massimo Bottura. Van borden oppoetsen tot het betere scheldwerk, hij noteerde het voor ons in zijn dagboek.

September: onderaan beginnen

Borden opblinken, daar is het mee begonnen. Het leek die eerste dag of niemand me verwachtte aan de Via Stella. Ik was gestresseerd en wist me niet echt een houding te geven, dus sloot ik me aan bij een man die op borden stond te wrijven. Toen ik daarna weer wat onwennig om me heen keek en vroeg wat ik nog kon doen, schokschouderde iemand: "Ga maar eens aan de overkant van de straat kijken." Die overkant, dat was het lab, de voorbereidingskeuken waar het grovere werk gedaan wordt.

...