Dat blijkt uit een lijst van honderd snelst groeiende beroepen, die arbeidsmarktanalysebureau Intelligence Group (IG!) opstelde.

De snelst groeiende beroepen volgens IG! zijn grotendeels beroepen die inzetten op mensen en handenarbeid. Naast gezinstherapeuten, nannies, tattooverwijderaars en strandwachten duiken er echter ook enkele beroepen op die voor ons eten moeten zorgen. Zowel groenteteler als 'urban farmer' staat in de Nederlandse lijst.

Dat is opmerkelijk, want boeren vandaag krijgen het zwaar te verduren door de lage prijzen die ze vaak ontvangen voor hun producten. De lijst lijkt te suggereren dat er zeker nog wel plaats is voor landbouw van eigen bodem, maar dat er moet worden nagedacht over de manier waarop die georganiseerd wordt.

