Trendrapporten spotten weleens rare hypes, maar tijdens de covidcrisis voltrok zich volgens hen een revolutie: we gaan meer met specerijen koken. En wel deze.

Chaat masala

Een Indiase kruidenmix die vaak over streetfood, fruitsalades en andere hapjes gestrooid wordt. Elk merk heeft zijn eigen versie, maar meestal is het een mix van mangopoeder, korianderpoeder, komijn, gemberpoeder, zwarte peper, asafoetida, chilivlokken en eventueel garam masala. Ook lekker over gegrilde aardappelen, groentesalades en zelfs in vers fruitsap. Waarschuwing: de eerste geurindruk kan ietwat tegenvallen, het kan iets sulfurachtigs hebben. Maar geloof ons, het is heerlijk. Ook bekend als Jamaicapeper, vooral omdat het op Jamaica groeit. Allspice ziet eruit als een peperbolletje en heeft qua smaak iets van een combinatie van kruidnagel, peper en kaneel. De hele bolletjes worden vaak gebruikt in chai tea of glühwein, maar ook in stoofpotten en soepen. Een snuifje van het poeder op geroosterde groenten geeft een warme smaak en in zoete gerechten zoals appelgebak, chocoladedesserts of gemberkoeken is het een kruidige extra. Eenmaal tot poeder gemalen verliest het snel zijn smaak, dus het werkt het best in deeg of op het laatste moment ergens over gestrooid. Nu zijn ze een beetje gek geworden bij Knack Weekend, denk je, koffie is geen kruid. Misschien niet, maar het is niet in zijn vloeibare vorm dat het de volgende maanden onze desserts, smoothies, sausen en cocktails smaak gaat geven. Een Chinese kruidenmix met - verrassing - vijf ingrediënten die samen voor zoet, zout, zuur, bitter en umami zorgen. De combinatie van steranijs, kruidnagel, venkel, sechuanpeper en kaneel is een traditioneel ingrediënt bij pekingeend en hoisinsaus, maar ook heerlijk als dry rub voor vlees en vis, in een hartige stoofpot, in desserts en notenmixen, en wie een beetje googelt vindt zelfs een Old Fashioned gekruid met vijfkruidenpoeder.