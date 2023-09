Sommelier Caroline Baerten tipt: in deze Brusselse zaken worden vegetariërs niet vergeten

Caroline Baerten is sommelier en mixoloog bij Humus x Hortense, het plantaardige restaurant dat ze samen met chef Nicolas De Cloedt runt. Voor haar drankjes volgt ze het ritme van het veld van hun groenteboer: ze fermenteert, pekelt en verwerkt overschotten tot interessante cocktails met spannende smaken.

Frank

“Op zondag brunchen onder de art-decokoepel bij Frank is voor mij de gedroomde manier om tot rust te komen. Chef Mathias Smet heeft nog bij Humus x Hortense gewerkt en focust ook hier op duurzaamheid en planten. Hij werkt ook samen met onze groenteboer Dries Delanote uit Dikkebus. Ik hou van de ontspannen sfeer, het terras, de sfeer van een Australisch ontbijt en de koffie van bij MOK. Vegetariërs en veganisten worden niet vergeten met veel plantaardige bereidingen zoals gelakte aubergine, pannenkoekjes van kikkererwten, gemarineerde venkel…”

Prinsenstraat 14, 1000 Brussel, frank.brussels



Yi Chan

“Dit is een relaxte plek, waar twee van mijn grote liefdes verenigd worden. De eerste: cocktails. Die dragen de handtekening van ‘patron’ Yen Pham, die de mixologie perfect beheerst. Ik ben een grote fan van zijn mix op basis van shiso en sake. Als groot liefhebber van de Aziatische keuken hou ik bovendien van de dimsumkaart, die vrij uitgebreid is, en die gaat van het klassieke varkensvlees met gember tot vegetarische versies, bijvoorbeeld met groene uitjes, een van mijn favorieten.”

Jules Van Praetstraat 13, 1000 Brussel, yichanbrussels.eatbu.com



iOda

“Ik kijk met bewondering naar de weg die César Hoed heeft afgelegd. Deze chef van nog geen dertig heeft bij Nénu gewerkt en stage gelopen bij Humus x Hortense. Zijn concept ‘groentespit’ is een voltreffer: hij verstaat de kunst om groenten op een gastronomische manier te bereiden, zoals zijn geroosterd witloof met een salie-amandelcrumble. Brussel heeft nood aan adressen met zo’n originele en geëngageerde visie op gastronomie. Bovendien huist César in een voormalige Brusselse winkel waar de oude tegels bewaard bleven en waar je kunt aanschuiven aan de bar.”

Overwinningsstraat 23, 1060 Brussel, ioda.be



Liu Lin

“In een schattig klein huiskamerrestaurant in de Marollen eet je aan houten tafels op pastelkleurige stoelen. Twee halfzussen – I-wen Liu en Hsuan Lin – serveren in deze verborgen parel een smakelijke en originele vegetarische versie van de Taiwanese keuken. Hun bouillon barst van de umami en de keuken is erg inventief, zoals de ‘scampibeignets’ die gemaakt zijn van konjac konnyaku-pasta. Het duo kent de basis van de globale Aziatische keuken, wat resulteert in intense smaken, zoals bij de gemarineerde sojabonen in La lot-bladeren, die ze combineren met een bereiding van gebakken noedels.”

Hoogstraat 20, 1000 Brussel, liulin.be



