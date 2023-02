Sommelier Alexander De Beck: ‘Alcoholvrije dranken zijn lang stiefmoederlijk behandeld, maar dat is onterecht’  

Alexander De Beck is sommelier en wijnimporteur, maar startte recent een tweede zaak, ‘Call me Bob’, met alcoholvrije dranken. Vorige zomer verzorgde De Beck de drank op het huwelijk van Evi Hanssen en merkte hij op dat er veel animo was voor het non-alcoholische aanbod. ‘De vrienden van Evi wilden weleens proeven waar zij zo enthousiast over sprak en gaven haar geen ongelijk.’

Onder de noemer van ‘The Winetist’ deelt Alexander De Beck zijn kennis over en passie voor wijn. Hoe komt een sommelier op het idee om ook een webshop te starten met alcoholvrije producten? ‘Ik ben al een tweetal jaar invoerder van de alcoholvrije wijn Kolonne Null. Ik verzorg met m’n onderneming evenementen en neem steevast ook alcoholvrije wijnen en bieren mee, zodat de genodigden zelf kunnen kiezen of ze alcohol drinken of niet. Het zou jammer zijn als ze enkel frisdrank zoals cola of een sinaasappelsapje kunnen drinken. Ik krijg altijd positieve reacties op mijn selectie en besliste daarom om meer in te zetten op alcoholvrije dranken.’

De meeste webshops bieden een mix aan, maar De Beck wilde het graag opsplitsen: ‘Bij “The Winetist” kan je terecht voor wijn, bij “Call Me Bob” voor premium alcoholvrije producten.’

Ik ben zeker geen prediker en geniet zelf ook af en toe nog van een glaasje wijn of een biertje, maar we kunnen niet ontkennen dat alcohol een verslavende drug is.’

Voor wie specifiek op zoek is naar dranken zonder alcohol is een webshop zoals ‘Call Me Bob’ handig. ‘Je kunt je niet vergissen, alles wat ik aanbied is alcoholvrij. Als mopje vraag ik de bezoeker of hij 18+ is, zoals op websites waar alcohol verkocht wordt gebruikelijk is.’ Voor een grapje zit De Beck niet snel verlegen. ‘Ik heb een hele tijd alcoholvrije spritz geschonken aan mijn vrienden. Niemand die het doorhad’, lacht hij.

De tijd is rijp

Volgens De Beck is de wereld klaar voor een webshop gefocust op alcoholvrije dranken. ‘Het aanbod is enorm gegroeid de voorbije jaren en er is ook veel meer interesse. Dat merk ik aan mezelf, aan mijn vriendenkring, aan mijn horecaklanten en aan hoe er in de media wordt geschreven over alcohol. Vroeger dronken mensen op restaurant enorm veel wijn en kropen ze vervolgens achter het stuur. Naar mijn aanvoelen staan jongere generaties daar afkerig tegenover. Ik ben zeker geen prediker en geniet zelf ook af en toe nog van een glaasje wijn of een biertje, maar we kunnen niet ontkennen dat alcohol een verslavende drug is.’

Wijn blijft me boeien, maar non-alcoholische producten zijn nieuw en dus uitdagend.

Door vader te worden staat de sommelier ook meer stil bij de gevolgen van alcohol. ‘Mijn vriendin is momenteel zwanger van ons tweede kindje. Thuis drinken we sowieso weinig alcohol, maar nu dus helemaal niet. Ze heeft geluk samen te wonen met iemand die met veel enthousiasme een ruim aanbod alcoholvrije alternatieven uitkiest,’ zegt De Beck grappend. ‘Tijdens het koken geniet ik, zoals veel mensen, graag van een aperitiefje. Dat vervangen we gewoon door een alcoholvrije versie, dat gaat perfect,’ klinkt het.

Plezier zonder kater

‘Ik hoop de stiefmoederlijke behandeling van alcoholvrij weg te kunnen werken met “Call Me Bob” en te tonen dat non-alcoholische producten echt onze aandacht verdienen. Ik amuseer me er alleszins heel erg mee. Ik zeg altijd dat ik het excuus wegneem: alcoholvrij is wél lekker. Het is tijd dat de vooroordelen plaatsmaken voor de realiteit. Het is een groeiende markt, in zowel binnen- als buitenland. Ik heb mezelf dus voorgenomen hier zeer actief mee bezig te blijven. Mijn horecaklanten springen op de trein, dus ik probeer vooraan te zitten, liefst in de locomotief. Wijn blijft me boeien, maar non-alcoholische producten zijn nieuw en dus uitdagend.’

Ik ga voor premiumproducten. Ze zijn iets hoger qua prijsklasse dan de supermarktdranken, maar de smaak is dan ook superieur.

‘Mijn voorkennis als wijnsommelier helpt me om lekkere alcoholvrije producten uit te kiezen en samen met de chefs in de horeca na te denken over welke dranken lekker zijn bij hun gerechten. Bij het samenstellen van mijn aanbod vraag ik ook anderen hun mening. Ik stel een groepje proevers samen, van sommeliers en mensen die geen alcohol drinken. Samen kiezen we er dan de beste, meest kwalitatieve producten uit. Ik ga voor premiumproducten. Ze zijn iets hoger qua prijsklasse dan de supermarktdranken, maar de smaak is dan ook superieur. Op mijn webshop zal je geen zoete, plakkerige drankjes vinden in chemische kleuren.’

Alexander De Beck

Het aanbod is dus niet alleen gegroeid, maar ook verfijnd. ‘Veel producenten waar ik mee samenwerk hadden als doel: een lekker drankje maken. Ze zetten hun product dan ook niet in de markt als “alcoholvrij”, maar gewoon als een degelijk, smakelijk product.’

Schenk ze nog eens vol!

‘Voor “Call Me Bob” selecteer ik zowel alternatieven voor alcoholhoudende dranken als producten die er volledig los van staan en geen broer of zus in het alcoholsegment hebben.’ Hoewel alcoholvrije wijn vaak kritisch bekeken wordt, blijven mensen er nieuwsgierig naar volgens De Beck. ‘Voorlopig zijn de alcoholvrije wijnen, bieren en “sterke” dranken het populairst op de webshop.’ Op de vraag naar the next big thing in alcoholvrij land tipt de sommelier dranken op kombuchabasis. ‘De sparkling tea’s, op basis van gefermenteerde thee, vinden stilaan ook hun publiek. Ik vind het hele leuke producten, ze zijn niet te zoet en hebben gelaagde smaken.’

‘Ik krijg veel feedback via de webshop. Dat vind ik fijn: zo weet ik wat gesmaakt wordt en wat minder. Ik merk ook dat mensen allerlei producten bestellen, ze willen echt experimenteren. Daarom bied ik ook proefpakketten aan met korting, om de drempel te verlagen. Ik droom ook van een fysieke winkel, waar klanten eerst kunnen proeven voor ze iets aankopen.’

De favoriete alcoholvrije drankjes van Alexander De Beck – Ik ben een grote fan van de rosé schuimwijn Kolonne Null. Normaal drink ik niet graag schuimwijn, maar deze is echt lekker. – Het Gentse bedrijfje Opius is een aanrader. Het werd opgericht door twee jonge kerels die aperitieven maken op basis van oude alchemistische technieken. Hun product op basis van venkelzaad vind ik indrukwekkend, ik drink het iedere week. Je kunt het haast niet onderscheiden van een aperitief met alcohol. – Qua bieren zijn Energibajer, Ramon en Playground goede opties. – De sparkling tea’s van Acala zijn heel lekker. De spritz gaat het goed doen deze zomer denk ik.

callmebob.be