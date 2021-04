Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Een kleurige trui, een warrige haardos en een brede glimlach. Seppe Van Sever (30) is de charismatische initiatiefnemer van Atelier Cuarenta. Alles begon aan de andere kant van de wereld: 'Tijdens een reis van vier maanden door Zuid-Amerika doorkruisten mijn vriendin en ik Argentinië, Brazilië, Chili en Peru. Wat me opviel in die landen was de populariteit van de soda drinks, zeg maar frisdranken en cocktails, gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Je vindt ze er op elke straathoek.' In de bus, onderweg in Argentinië van noord naar zuid via de beroemde Cuarenta-route, kreeg Seppe het idee om soda's te maken, aangepast aan onze regionen. Zijn doel: een lokale, duurzame, Brusselse frisdrank als alternatief voor de grote merken.Eenmaal terug in België bood de eerste lockdown de jongeman uit Wezembeek-Oppem alle tijd om onderzoek te doen. 'Ik ontdekte dat er al vergelijkbare initiatieven bestonden in Londen, Parijs en Berlijn, maar niet in Brussel.' Dat zette hem ertoe aan een project voor een artisanale 'micro-sodabrouwerij' te ontwikkelen. De link met de wereld van de ambachtelijke bieren is duidelijk door de bruine kleur van de flessen: een kleur die veel voorkomt in de bierwereld, maar zelden gebruikt wordt voor niet-alcoholische koolzuurhoudende dranken.Na enkele weken experimenteren in zijn keuken kwam hij uit bij een eenvoudig, doeltreffend recept op basis van vier ingrediënten. 'Ik heb complexe mengsels uitgeprobeerd met allerlei kruiden, om uiteindelijk te constateren dat het simpelste procedé het beste was. Essentieel daarbij was het om een mooi evenwicht te vinden', aldus Seppe. Evenwicht is het sleutelwoord als het gaat om het karakteriseren van zijn creaties. Ze doorstaan alvast met vlag en wimpel de degustatietest. De finishing touch zijn de kleurrijke etiketten in Latijns-Amerikaanse stijl, ontworpen door het grafisch bureau Wuce Brillis. Gezien het beperkte aantal ingrediënten maakt Seppe er een punt van om met échte ingrediënten te werken. Zo gebruikt hij geen vooraf geperst citroensap maar verse citroenen.Momenteel omvat het gamma twee producten: BSL (basilicum-soda) en GNGR (gember-soda). De basis van elke drank bestaat uit hetzelfde mengsel van licht bruisend water, biologische citroenen van de vroegmarkt en fairtraderietsuiker uit Costa Rica, waarvan de verhoudingen variëren naargelang het recept. In de BSL zit basilicum die wordt gekweekt op het dak van stadsboerderij BIGH aan het slachthuis van Anderlecht. De GNGR krijgt een boost met Chinese gember, die minder pikant is dan de gember uit Peru. De frisdranken van Seppe bevatten geen kleurstof of bewaarmiddel. Ze worden gepasteuriseerd (verhit tot 85°C in autoclaaf om de stabilisatie en de lange houdbaarheid te garanderen). 'Dit is de ideale drank om van te genieten op een caféterras, samen met je vrienden', vertelt Seppe. 'Door de huidige situatie heb ik de horecasector nog niet kunnen aanspreken, maar ik hoop dat caféhouders mijn soda drinks enthousiast zullen onthalen.' De jonge dertiger denkt er al over om ook seizoensproducten aan te bieden, bijvoorbeeld een zomerse rabarberdrink. Ready for RHBRB?