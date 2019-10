De UN laat een bijzonder sociaal experiment los op de wereld. Chocoladeliefhebbers kunnen met een nieuwe reep iemand een voordeel toekennen. Addertje onder het gras: daarbij moeten ze kiezen tussen zichzelf en de boer die hun cacao heeft gemaakt.

Nieuwe chocoladerepen moeten het vaak hebben van een hippe verpakking of topkwaliteit van de (single origin) cacao, maar The Other Bar biedt nog wat meer. In elke reep van het nieuwe merk zit een token. Die kan je gebruiken om een korting van 25 cent te krijgen op de volgende reep die je koopt, maar je kan ook kiezen om het geld terug naar de boer te laten vloeien. Een token is namelijk ook een kwart cacaoboom waard.

Het United Nations Development Programme, dat het programma bedacht, wil op die manier technologie inzetten om consumentengedrag te sturen. 'We willen hen laten zien dat elk product kan een kapitalistische motor van impact kan zijn.'

Eerlijke prijs

The Other Bar werkt samen met bioboeren uit Equador die een eerlijke prijs krijgen voor hun werk. 'Wat mensen dus ook beslissen te doen met hun token, de boeren winnen sowieso als er een Other Bar wordt gekocht.' Maar de keuze van consumenten bepaalt wel mee hoe de winst verdeeld wordt.

De eerste limited edition lading repen wordt online verkocht vanaf 14 oktober. Als alle 20.000 repen verkocht worden, kan dat leiden tot het planten van 5.000 nieuwe cacaobomen door tien boeren. Op die manier wil de UN een steentje bijdragen aan het terugdringen van de armoede onder cacaoboeren, en op die manier de toekomst van de lekkernij veiligstellen.