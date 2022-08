Smullen aan zee: 10 restaurants aan de Belgische kust die een stop waard zijn

Een weekendje zee gepland? Knack Weekend tipt 10 restaurants aan de kust die een culinaire stop waard zijn.

OOSTENDE

The Hungry Queen

Wie veel honger maar weinig geduld heeft, hoeft zich niet per se te haasten naar een ongezonde fastfoodketen. Glutenvrij, lactosevrij, koolhydraatarm, vegetarisch, vegan of keto eten, het kan echt allemaal bij The Hungry Queen. Op het menu staan ook sharing gerechten zoals tapas en sushi, ideaal dus als je er een mooi moment van wil maken met wie je liefhebt. Dat de hippe zaak gelegen is aan het strand is ook mooi meegenomen, want met een beetje geluk heb je uitzicht om een zwoele zonsondergang.

Albert I-promenade 67 F, Meer info op de website.

Frenchette

Geen menu à la carte, bij Frenchette geldt een sharing-concept. Uitbaters zijn Leo en Luc Declerck, twee broers met twee verschillende karakters en stijlen. Het duo heeft al meer dan 30 jaar horeca-ervaring op de teller. In 2019 openden de broers gastrobar Frenchette: deels een bar, deels een gastronomisch concept. Alleen al voor het interieur is de zaak een bezoekje waard. Vintagespullen, kunstobjecten, Franse muziek en verrukkelijke gerechten. Wij zijn alvast fan.

Madridstraat 12, Meer info op de website.

Gastrobar Frenchette

Meer inspiratie nodig voor een trip naar Oostende? 24 u in Oostende: zeven adresjes om te (her)ontdekken

KNOKKE

Pinot wine and food

Natuurwijn een nieuwe trend? In Knokke-Heist weten ze wel beter. Tom Lansoght van wijnhandel Bacchus leerde zijn volk al bijna 25 jaar geleden kennismaken met wijnen uit organische en biodynamische wijnbouw. Onlangs besloot hij zijn zaak niet alleen grondig te renoveren, maar ook conceptueel een draai te geven. Bacchus werd Pinot Wine & Food, een moderne wijnwinkel in een strak kleedje waar je ook de voeten onder tafel kunt schuiven. Geen typisch restaurant, maar een eetplek waar de zussen Sarah en Charlotte De Loof lekkers op tafel toveren. Geen klassieke à la carte of duffe menuformule, maar speelse hapjes en smakelijke bordjes die door de keuken worden gebracht of omgeroepen. De opstart midden in de pandemie leverde trouwens voor hen wel iets positiefs op: takeaway blijft ook vandaag nog een optie.

Lippenslaan 139, pinot-knokke.be

Sable Blanc

Onlosmakelijk verbonden met onze Vlaamse kust zijn de typische strandbrasseries op of aan de zeedijk die in het hoogseizoen de maag vullen van oud en jong. Waar ooit Le Pirate huisde, is er nu Sable Blanc. Dezelfde uitbater, die na een periode in Brugge de zaal in een nieuw jasje stak. Met iets minder plaatsen, maar met meer ruimte voor kwaliteit. Op de kaart vind je een duidelijk afgelijnd aanbod met snacks voor lunch, pannenkoeken en wafels voor de zoete namiddag en een klassiek aanbod voor ’s avonds met mosselen, tong, steak en garnaalkroketjes. Omdat er helemaal niets mis is met klassiekers, zeker niet als ze heel goed uitgevoerd worden.

Zeedijk-Albertstrand 499, sable-blanc.be

Mr Pandabar

Na fine dining is sinds een paar jaar fine drinking in opmars. Lekker, exclusief of exotisch drinken in een uitgesproken kader, met veel aandacht voor beleving. Dat is exact wat Mr. Pandabar aanbiedt. Het interieur alleen al is de moeite: de gedempte verlichting zorgt ervoor dat de prachtige houten vloer met visgraatmotief, de indrukwekkende spiegelbar en het fluwelen salon in pastelkleuren alleen maar meer tot hun recht komen. Prachtig gedresseerde cocktails, originele spirits of exclusieve champagnes: het menu biedt voor elk wat wils en meer. Uiteraard leidt uitsluitend drinken tot te korte avonden en dus is een hapje noodzakelijk. Naast charcuterie en enkele elegante bordjes, kun je jezelf verliezen in huisgemaakte sushi rolls of pokébowls, die ook thuis worden geleverd bij een onverwachte golf van luiheid en gemakzucht.

Verweeplein 22, mr-pandabar.com

Op zoek naar meer culinaire tips in Knokke? Die vind je hier

BLANKENBERGE

Oesterput

Dit is ongetwijfeld een van de bekendste adressen aan de kust die een omweg waard zijn. Niet zozeer voor het gebouw zelf, dat een beetje doet denken aan een betonnen loods, maar natuurlijk wel voor de verser-dan-verse gerechten die op de kaart prijken. Sommigen komen hier voor de mosselen, anderen voor de kreeft, maar de absolute must is de ‘plateau royal’, die wordt geserveerd met champagne naar keuze.

Wenduinse Steenweg 16, 8370 Blankenberge, meer info via oesterput.com

DE PANNE

Hostellerie Le Fox

Grootvader Buyens hield tijdens de oorlog een café open voor een gedeporteerde vriend. Na de oorlog verandert het café in een simpele eetgelegenheid, waar grootmoeder Buyens mosselen en zeetong bereidt. De volgende generatie legt de basis voor ‘hostellerie The Fox’.

Kleinzoon Stéphane Buyens wist door inzet, talent en visie twee michelinsterren te verwerven. Hij is inmiddels de 50 jaar gepasseerd, maar ook nu nog een gepassioneerd chef-kok, die creatief en in de geest van de tijd omspringt met dagvers zeebanket, duinasperges en lekkers uit de polder. Hogere prijsklasse.

Hostellerie Le Fox, Walckierstraat 2,4, 8660 De Panne

KOKSIJDE

Carcasse

Een culinaire tip van chef-kok Anne-Sophie Breysem van het restaurant Ansoler: ‘Mijn grootouders hadden een veehandel, ik ben opgegroeid met grote biefstukken en kalfszwezeriken. Als ik van Hasselt naar zee rijd, maak ik dus graag een omweg voor dit vleesrestaurant van Hendrik Dierendonck. Je proeft de band met de gelijknamige familieslagerij en het respect voor het dier in alles. Van het West-Vlaams Rood, het runderras van de eigen boerderij, en de presentatie van het nog te bereiden stuk vlees aan de tafel tot het feit dat niets van het geslachte beest verloren gaat. Zo wordt er onder meer ook preskop gemaakt. De Michelinster is mede te danken aan de verzorgde bijgerechten, die uitdagende combinaties niet schuwen. Ook de rijpingskast en de open keuken onderstrepen de verbondenheid met de slagerij en het product en doen me het water in de mond krijgen. Een must voor vleesliefhebbers.’

H. Christiaenlaan 5, 8670 Koksijde, carcasse.be

Estaminet De Peerdevisscher

Ook dit is een tip van een chef-kok, meer bepaald Pieter Clement van Pickle Pickle: ‘Een vriend bezorgde me enkele jaren geleden een aangename verrassing in deze herberg van het Nationaal Visserijmuseum, een replica van een vissersherberg uit de jaren twintig.

Er is een beperkte kaart, maar ’s middags draait alles er rond sliptongetjes met frietjes. Daar moet je op voorhand voor reserveren, want ze worden vers besteld bij lokale vissers. Ze worden gepresenteerd op een schaal om te delen, met frietjes en sla die je zelf op je bord legt. Allemaal heel ongecompliceerd, maar je krijgt een lekker bord, een ongedwongen sfeer en een grote tuin – meer moet dat niet zijn. Uitbaters Johan en Corinne Casier komen zelf uit een paardenvissersfamilie, dat draagt bij tot de authenticiteit en huiselijkheid. Je kunt er ook lekkere verse garnalen eten, en vegetariërs worden niet vergeten. Als ik ga, is het met de fiets, langs de vaart van Veurne naar Oostduinkerke.’

Pastoor Schmitzstraat 4, 8670 Koksijde, meer info via deze link

DE HAAN

Punta Pura

Post-surf-honger kun je stillen bij Punta Pura in De Haan. Dat pop-uprestaurant wordt gerund door Alana Benitez en surfer Zeno Lange. Hij werkte al langer in de pizzeria Piano Piano van zijn ouders en het koppel start nu met Punta Pura een eerste eigen zaak. Ze serveren buddha bowls in regenboogkleuren, hazelnootburgers en andere verrassende vegetarische opties in samenwerking met de West-Vlaamse biospecialist La vie est belle. Punta Pura is als gezonde, hippe snackbar een heerlijk fris alternatief voor de slaperige tearooms in De Haan en best kopen we zo veel mogelijk bowls zodat ze een definitieve meerwaarde voor de badplaats worden.

Kapellestraat 10, 8420 De Haan