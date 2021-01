Gepersonaliseerd voedingsadvies dat op elk moment beschikbaar is: dat is wat de gloednieuwe app SmartWithFood belooft.

Al sinds 2015 wil SmartWithFood, dat ontstond als start-up vanuit Colruyt Group, een brug slaan tussen de voedingsindustrie en de consument. Met gepersonaliseerde tips gidst de onderneming mensen naar een gezonde levensstijl.

Met de eerste versie van de app, die gelanceerd werd in 2017, kon je al barcodes van producten scannen om zo te weten te komen wat de bestanddelen precies waren. De herziene versie biedt een volledigere ondersteuning bij het hele eetgedrag. In de toekomst wil SWF zo evolueren naar een heus Health Coaching platform die verder gaat dan voeding, en die elke gebruiker gepersonaliseerd gidst naar een betere levenskwaliteit. 'Een subtiele aanpak met langdurig effect is nodig, en dat op een positieve manier', zegt Ignace De Nollin, managing director van SmartWithFood. 'Met de vernieuwde app willen we net die stap verder zetten om de Belg gepersonaliseerd gezonder te laten eten.'

Diëtist aan de lijn

Via een gepersonaliseerd profiel krijgen gebruikers in de SmartWithFood-app voedingsadvies op maat, rekening houdend met voedingsprofielen/allergieën, en dergelijke meer. Uiteraard blijft ook de mogelijkheid om barcodes te scannen en zo relevante productinformatie te krijgen. Nieuw is dat je als gebruiker gepersonaliseerde recepten en inspiratie kan ontvangen, daar een eigen receptenboek mee kan opmaken, waaraan ook favoriete recepten van allerhande websites kunnen toegevoegd worden, automatisch via de URL van de website.

Gebruikers kunnen tips ontvangen die hen stap voor stap vooruithelpen naar een gezondere levensstijl. Op termijn zal het via de app mogelijk zijn te bellen met een coach die je begeleidt naar een gezondere levensstijl. Als de gebruiker in de app onvoldoende info krijgt voor zijn specifieke vraag, dan kan deze ook gesteld worden via de 'expert chat'-functie in de app zelf: de erkende diëtisten van SmartWithFood staan paraat.

De app is te downloaden in de Apple App Store en via Google Play.

