Smaakmakers: alcoholvrije ‘wyne’ en ander foodnieuws

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Plantaardige pralines

Singer-songwriter An-Sofie Noppe zag tijdens corona een gat in de markt en sprong er vol enthousiasme in: ze vormde haar keuken om tot een chocoladeatelier en maakt daar sindsdien krakend verse (want zonder bewaarmiddelen) en bovenal plantaardige pralines met avontuurlijke vullingen zoals kombucha en vlierbloesem of zwarte thee met pinda en chilipeper. De pralines zijn online te bestellen, en wie nooit zonder wil vallen kan een (twee)wekelijks of maandelijks pralineabonnement aanschaffen.

brunechocolaterie.be

Van de molen

In plaats van broodroosters, waterkokers en ander keukenmateriaal in de kast te verbergen, stellen we ze vandaag met trots tentoon op ons aanrecht. Deze kleurrijke peper- en zoutmolen van Fabien Cappello voor designlabel Hem bijvoorbeeld. Elke Molino is gemaakt van massief beukenhout en wordt met de hand beschilderd.

149 euro, hem.com

© ErikWhlstrom

Belgische wyne

Na hun zeer gesmaakte ‘sterke dranken’ op basis van lokaal gekweekte kruiden, bottelt de non-alcoholische destilleerderij Botan nu ook zes flessen alcoholvrije ‘wyne’. Het gaat hier niet om wijn waar de alcohol uit is gehaald, maar om zorgvuldig geassembleerde drankjes op basis van kruidendestillaten, wijndruiven en fruit. Dit levert een gelaagd drankje op dat je op dezelfde manier drinkt als wijn: je ontkurkt de fles voor een bijzondere gelegenheid en proeft aandachtig.

botan-distillery.com