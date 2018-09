Smaakmakers: 4 ingrediënten om je keuken te verrijken

Tahin

Tahin, een lopende pasta van gemalen sesamzaadjes, is een essentieel onderdeel van elke smakelijke hummus. Vol met eiwitten, een resem B-vitamines en een lange lijst mineralen is het een favoriet van gezonde eters. Maar tahin kan voor zoveel meer dienen dan voor een lekkere hummus, en de kans is reëel dat het dit jaar opduikt in je ijsje, martini of brownie.

Txuleton

Move over Kobe en Angus, er is een nieuwe koe in town. Txuleton is Baskisch, en oud. Deze melkkoeien hebben acht tot achttien jaar in de wei gegraasd voor ze in de pan belandden. Resultaat is een diepe, complexe smaak.

Furikake

Rijst is geweldig, maar ook een beetje saai, dus vrolijkt men in Japan de boel op met een pittig strooimengsel. Furikake kan veel verschillende ingrediënten combineren, maar vaste prik zijn gedroogd zeewier, sesamzaadjes en bonitovlokken. Wie creatief wil zijn, gebruikt het om dressings, soep of groenten op smaak te brengen. De kans is groot dat je furikake de volgende maanden in de toog van de frituur spot, want het is ook heerlijk op versgebakken frietjes. Nu al te koop bij Albert Heyn, straks overal.

Pandan

Schroefpalmbladeren ruiken een beetje naar vanille en warme noten, zijn een heerlijke smaakmaker en worden volgens Nigella Lawson the next best thing in food. De verse bladeren kook je ietwat gekneusd mee in soep, curry of rijst, of je pakt er kip of vis mee in om ze te garen. Pandanextract of -pasta is heerlijk in cake, brood en pannenkoekjes, en maakt ze bovendien nucleair groen.