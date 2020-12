Proef of ruik je niets meer nadat je besmet bent geraakt met het coronavirus? Dan hebben de Gentse sterrenchef Marcelo Ballardin en de Nederlandse smaakexperte Kirsten Jaarsma een lekkere oplossing voor jou.

Een van de belangrijkste symptomen van Covid-19 is geur- en smaakverlies. Droevig nieuws dat extra hard aankomt bovenop de toch al ingewikkelde eindejaarsfeesten. Daarom bundelde rijzende ster van de Belgische gastronomie Marcelo Ballardin, de krachten met Kirsten Jaarsma, voorzitter van de vereniging voor geurstoornissen Reuksmaakstoornis.nl. In opdracht van De Morgen ontwikkelden ze een recept dat speciaal is ontworpen voor wie corona opliep.

'Smaak beleef je op drie manieren,' vertelt Kirsten, 'met je neus, je tong en je mondgevoel. Wanneer je reuk wegvalt, moet je op de andere twee focussen. En dus vooral kleurige ingrediënten met structuur gebruiken die je tong prikkelen en je een fijn mondgevoel bezorgen. Op die manier is er nog heel veel mogelijk om écht van je maaltijd te kunnen genieten.'

Voor de feesten resulteert zo'n smaakvolle maaltijd in een ravioli met kreeft, gerookte paling en een compote van chili. Het zit boordevol textuur en sensaties die ook te beleven zijn door iemand wie (even) niet meer proeft.

