Trage dagen zijn er om van te genieten. Hoe doe je dat beter dan door goed eten centraal te stellen? Vijf (vlees)recepten waarbij uren pruttelen de belangrijkste smaakmaker vormt.

Eten is genieten, en dan hebben we het niet alleen over voedsel in je mond steken. Ook het bereiden is voor wie het kan weten pure ontspanning, al vanaf het snipperen van dat eerste uitje. Waarom zou je dat ultieme genot niet zo lang mogelijk rekken? Met deze recepten is dat alvast exact wat je doet, en tijdens het proeven achteraf word je er nog eens stevig voor beloond ook.

Ultiem comfort food, dat bovendien makkelijk helemaal op voorhand klaar te maken is. © stockfood

Een verwarmend gerecht dat je gemakkelijk meteen in dubbele portie kan maken, zodat je diepvriezer (en jij later) lekker gevuld raakt. © stockfood

Het rundvlees met teriyakisaus is de smeuïge held van het verhaal, die helemaal kan schitteren dankzij de frisse ondersteuning van de noedels. © stockfood

Deze Franse klassieker zelf maken is een prachtig druilerige-zondag-project! © stockfood

De frisse yoghurtsaus en warme rijst vormen het gedroomde gezelschap van dit heerlijk gekruid en door en door mals vlees. © stockfood

Graag nog meer inspiratie om urenlang in de keuken door te brengen? De special Knack Weekend Koken - Slow Cooking met daarin deze en nog 95 andere recepten ligt nu in de krantenwinkels of is online te bestellen voor 9,95 euro.

