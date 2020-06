Het was niet alleen de eerste Michelin-ceremonie sinds de lockdown, maar ook de eerste Michelin-ceremonie ooit in Slovenië.

Slovenië probeert zich al enkele jaren steeds meer op de kaart te zetten als reisbestemming. 'We moeten het vertrouwen van toeristen opnieuw winnen', klinkt het, en daarbij moet een instituut als Michelin helpen. De culinaire gids strandde voor het eerst in het land dat zich 'een van de meest groene bestemmingen ter wereld' noemt. Zo wil Slovenië niet enkel natuurminnaars aantrekken, maar ook gastronomische ontdekkingsreizigers.

De Michelin-inspecteurs waren aangenaam verrast door Slovenië, klonk het via livestream vanuit Parijs. Ze vonden verschillende restaurants die volop inzetten op kwaliteitsproducten van eigen bodem, en zo een keuken vooruitschuiven die Sloveense terroir ademt. Opvallend daarbij vonden ze de nadruk die veel Sloveense restaurants leggen op duurzaamheid. Dat merkten ze bijvoorbeeld in het gebruik van seizoensproducten, respect voor de omgeving en zero kilometer menu's.

Zes sterrenzaken

Zes chefs zijn dan ook beloond met een speciale sustanainability award. Onder hen ook Ana Ros, die in 2017 uitgeroepen werd tot beste vrouwelijke chef ter wereld.

Vijf restaurants mochten een plakkaatje met een ster in ontvangst nemen, chef Ana Ros werd voor haar restaurant Hisa Franko als enige beloond met twee sterren. Ook de vele eervolle vermeldingen doen vermoeden dat Slovenië heel wat te bieden heeft voor fijnproevers.

